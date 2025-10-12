site.bta"Когато се допусне груба грешка, следващите идват една сред друга", обясни директорът на националните отбори Кирил Котев
Директорът на националните отбори по футбол Кирил Котев опита да бъде позитивен след тежкото поражение с 1:6 от Турция. Той се опря на представянето през първото полувреме, но направи паралел и с поражението на младежкия тим на България, който в петък вечерта падна с 0:3 от Португалия в квалификациите при 21-годишните.
"През първото полувреме отборът показа лицето, което искаме да виждаме. За съжаление, второто полувреме се допусна грешка, която обърна играта. Нашият основен проблем е самочувствието. Когато се допуснат една, две грешки и и на футболистите им влиза притеснение, започваме да грешим много по-често. И трябва да работим върху това'', започна Котев след злополучната квалификация от група Е по пътя към Мондиал 2026.
''Пак казвам, през първото полувреме показахме това, което тренирахме и което искаме да го виждаме занапред. А именно повече самочувствие, да сме по-агресивни. Момчетата могат, видя се. Просто трябва да си повярват и в следващите мачове да изчистим тези грешки''.
Вчера пък младежкият национален отбор до 21 години имаше сходен сценарий на поражението си от Португалия с 0:3. След 0:0 преди почивката и в началото на втората част, за осем минути настъпи срив.
''Като цяло, всички имат какво да учат. И ние включително. Но тука идва като приоритет и работата в клубовете. Абсолютно и двата мача са идентични и снощи късно ги гледахме и младежите. Когато се допусне една грешка – в случая червен картон, и грешките започват да следват една след друга. Това трябва да се работи. Явно ни е слабост, трябва да я променим''.
Много хора – футболисти и треньори, отбелязаха автогола на Виктор Попов в 49-ата минута, който направи резултата 1:2, за крайъгълен камък за развоя на срещата.
''Pецептата как се излиза от психологическата ситуация след такъв автогол? Всеки може да си вкара, но изходът е строго индивидуален. Как се реагира? И на мене ми се е случвало. Виктор Попов имаше лошия късмет бързо през неговата зона да се развият следващите положения и да паднат следващите голове. Трябва да се вдигнем, да ги изговорим нещата и да си видим проблемите. Но през първото полувреме имаше много хубави неща. Това значи, че момчетата наистина могат и трябва да си повярват'', завърши Котев.
