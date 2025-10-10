Младежкият национален отбор на България игра равностойно срещу Португалия близо час, но рухна в края и допусна тежко поражение

Националният отбор на България за младежи до 21 години допусна поражение с 0:3 при визитата си на връстниците си от Португалия в мач от група "В" на квалификациите за европейското първенство по футбол.

В Портимао българският отбор, който за пръв път бе воден от Тодор Янчев, стоя много добре почти час срещу абсолютния фаворит в групата, но в края на мача домакините наложиха волята си. Тяхната задача бе улеснена и от изгонването на Георги Лазаров, който напусна за два жълти картона в 64-тата минута.

След поражението България остава на трето място в групата с 4 точки от първите си три мача. Начело с по 9 точки са Португалия и Чехия.

Още в третата минута домакините имаха страхотен шанс да открият резултата. Левият бранител Тиаго Паренте се оказа на стрелкова позиция на около седем метра от българската врата, но неговият изстрел бе отразен от стража Пламен Андреев, а след това срещна и страничната греда.

Последваха минути, в които играта се водеше изцяло в българската половина, но чистите положения за "мореплавателите" липсваха. В 22-рата минута Диего Родригес опита да изненада Андреев с далечен изстрел, но вратарят на Расинг Сантандер внимаваше и спаси.

До края на полувремето българската отбрана стоеше стабилно и не се огъна под натиска на португалците.

В 55-ата минута България пропусна най-чистата си възможност за гол. При атака по левия фланг Кристиян Балов успя да центрира в наказателното поле. Борислав Рупанов не успя да засече топката, но тя стигна до напълно непокрития Асен Митков, който от десетина метра стреля много неточно в аут.

В ответната атака Португалия успя да открие резултата чрез Родриго Мора. 18-годишният халф на Порто бе намерен от левия защитник Тиаго Паренте и с техничен удар реализира за 1:1.

В 64-тата минута проблемите за България се задълбочиха, след като нападателят Георги Лазаров бе изгонен от игра. Футболистът на Черно море получи втори жълт картон за фаул в средата на терена и остави гостите с човек по-малко.

Португалия веднага успя да стигне и до втори гол. В 67-мата минута най-активният в тима на домакините Тиаго Паренте направи добавка, след като Пламен Андреев бе избил удар на резервата Диoго Травасос.

В 73-тата минута Пламен Андреев отново трябваше да се намесва решаващо, за да спаси трети гол във вратата си.

Българският вратар обаче нямаше какво да направи в 79-ата минута, когато резервата Густаво Варела заби безпощаден трети гол за Португалия с удар, който рикошира и в напречната греда.

В 85-ата минута и Джовани Кенда опита късмета си с далечен удар, но топката мина на сантиметри от дясната греда на Андреев. До края натискът на домакините не отслабна, но късметът и добрите намеси на Пламен Андреев запази разликата само три попадения.

Следващият мач за младежката селекция на България е на на 14 октомври като домакин на Чехия.

Състав на България:

Пламен Андреев - Михаил Полендаков (86-Дамян Йорданов), Мартин Георгиев, Теодор Иванов, Димитър Папазов - Асен Митков (57-Николай Златков), Цветослав Маринов (86-Антоан Стоянов), Петко Панайотов - Георги Лазаров, Кристиян Балов (69-Антон Иванов), Борислав Рупанов (69-Борис Димитров)