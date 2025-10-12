Карлос Насар: Готов съм да печеля още медали

Световният шампион във вдигането на тежести Карлос Насар заяви при прибирането си в България, че е готов да печели още медали.

В четвъетък той триумфира в категория до 94 килограма шампионата на планетата във Фьорде, Норвегия и вече има три световни титли в колекцията си.

"Това състезание не беше най-трудното, в което съм участвал, но беше много оспорвано. Срещу мен имаше трима иранци и тримата се опитаха да играят срещу мен, но това може би има изигра лоша шега, защото се бяха съсредоточили изцяло върху мен. Малко ме разклатиха в изхвърлянето, но не успяха да ме достигнат в изтласкването и в двубоя", каза Насар пред събралите се на летище "Васил Левски" репортери.

"Преди изтласкването при мен дойде един от шефовете в световната федерация Пирос Димас и ми каза: "искам да си спокоен, ти си най-добрият". В този момент исках само да дойде моят опит по-скоро и да покажа, че това, което се случи в първото движение, беше недоразумение", добави Насар.

Той разкри, че е имал сериозни трудности при подготовката, което също е оказало влияние при подготовката му.

"В последните месеци не бях тласкал повече от 210 килограма на тренировка, но знаех, че мога да вдигна толкова, колкото ми трябва. Имам болки в раменете, но това са мускулни болки и няма нищо притеснително, което да наруши бъдещата ми подготовка", заяви Насар.

"Можеш да станеш световен шампион със сила, с подкрепа, с вяра, с умения, с много компоненти. Трите щаба играха срещу нас, забързваха, забавяне опити, но ние не се разколебахме за нито един момент, реагирахме бързо и овладяхме положението. Показах, че и с пет щаба да играят срещу мен, няма как да ме победят."

"Не смятам да спирам да тренирам. Това лято спрях, за да могат да ми починат рамената, но това доведе до проблеми в мобилността ми. Това забави подготовката ми. Аз от три месеца тренировки месец и половина само се опитвах да си върна мобилността. Не искам това да се случва друг път, защото ми създава неприятности в състезанията", коментира Насар.

"Имам да доизчиствам в опитите си, особено в изхвърлянето. Аз от три опита направих три различни движения. С просто око това не се вижда, но когато сменяш техниката, ти нямаш сигурност в нея на важно състезание. Това създава проблеми. Работата с Асен Златев ми влияе много добре. През цялата подготовка бях здрав и се прибрах здрав. Чувствам се готов да печеля още медали. Надявам се през 2028 година да стана двукратен олимпийски шампион. Искам да го направя и вярвам, че това ще стане", завърши Карлос Насар.