Монако назначи Себастиан Поконьоли за старши треньор

Френският клуб от Лига 1 Монако назначи 38-годишния бивш белгийски национал Себастиан Поконьоли за старши треньор на отбора.

Белгийският треньор заменя австриеца Ади Хютер, който напусна клуба в петък, 10 октомври, информира клубният сайт.

Като играч Поконьоли е играл за Генк, АЗ Алкмаар, Стандарт Лиеж, Хановер, Уест Бромич Албион, Брайтън и Юнион.

Бившият защитник започва треньорската си кариера с младежкия отбор на белгийския Юнион през 2021 г. Впоследствие е треньор на младежките отбори на Генк и националния отбор на Белгия до 18 години. От лятото на 2024 г. Поконьоли работи като старши треньор на основния отбор на Юнион.