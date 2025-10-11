ДНСК подготвя акт за установяване на незаконно строителство в Елените и указания за събаряне на корекцията на реката, каза министър Иван Иванов

В Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) се подготвя акт за установяване на незаконно строителство и предписание за събаряне на корекцията на реката, която се намира под хотела във вилното селище "Елените". Това обяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов в рубриката "bTV Репортерите" във връзка с трагичния инцидент с жертви в Община Несебър преди седмица.

“Разбирате, че няма как да се събори това, ако не се събори хотелът", добави още министър Иванов.

Той посочи отново, че още не са открити документи за корекцията на реката.

От Областната управа в Бургас удължиха в петък с още седем дни бедственото положение в района на Елените. В останалите населени места на територията на община Несебър бедственото положение отпадна.

На територията на Елените има множество наводнени сгради, наноси от земни маси, дървесна растителност, разрушена техническа инфраструктура.

“Това не може да остане безнаказано. Аз поемам ангажимент, че държавата с целия си ресурс ще направи така, че да има годни доказателства за нуждите на правосъдието", заяви премиерът Желязков в петък в отговор на въпрос за търсене на отговорност за трагедията във вилното селище, отнела живота на четирима души.