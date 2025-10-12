Защитникът Петко Христов: "Лош късмет с автогола в началото на второто полувреме, оттам се смени развоя на цялата среща"

Петко Христов е българският защитник, който играе в момента на най-високо ниво. Отсъствието му от националния отбор от март 2024-а година стана обект на доста дискусии и полемики. Днес бранителят на италианския Специя се завърна с националното знаме, но имаше тежка нощ след 1:6 от Турция в третата световна квалификация в група "Е".

"Започнахме второто полувреме, както трябваше, както играхме и през първото. Просто имаха късмет, че вкараха такъв втори гол. Оттам се смени развоя на мача и така се стигна до крайния резултат“, започна Христов.

Но защо след този автогол на Виктор Попов идват още четири в българската врата? "Така е, не успяхме да се противопоставим на Турция. Искахме да повторим същата игра от първото полувреме – това е, което искаше треньорът. Опитахме се, но не успяхме".

Христов се съгласи, че България е отстъпвала и физически, и ментално, каквото е мнението на националния селекционер Александър Димитров. "Да, така е, щом треньорът го е казал. Може би и вътре се е е видяло. Отстъпвахме във всяка една зона. При такъв резултат няма какво друго да се каже".

Петко Христов се завърна в тима след година и половина, днес изигра 20-ия си мач с екипа, а като толкова отсъствал може би е видял и какви проблеми има в съблекалнята. "Не, няма какво да ни затормозява. Ние сме си отговорни, ние трябва да излизаме, от нас зависи резултата. Трябва да излизаме във всеки един мач така, както играхме през първото полувреме и да знаем, че всяка игра е 90 минути, завърши Петко Христов.