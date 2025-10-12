Стефан Ботев отчете като успешно представянето на българските щангисти на световното първенство във Фьорде

Президентът на Българската федерация по вдигане на тежести Стефан Ботев отчете като успешно представянето на националите на Световното първенство по вдигане на тежести във Фьорде.

От норвежкия град българските щангисти се завърнаха с общо три медала - титли на Карлос Насар в категория до 94 килограма, както и злато в изтласкването, а Иван Димов взе сребро в изхвърлянето в категория до 65 килограма.

"За мен оценката от това световно първенство е добра, тъй като освен медалите на Карлос, имаме и още един медал на Иван Димов. Такова отличие на последните световни първенства липсваше. Христо Христов също се класира шести, така че мога да кажа, че представянето ни беше много добре", каза Ботев за БТА при прибирането на тима на летище "Васил Левски" в столицата.

"Организацията на цялото първенство беше на много високо ниво. Домакините бяха подсигури всичко необходимо от храната до транспорта. Видяхме как върви организацията и в новите категории. Те бяха намелени с две спрямо преди. Мисля, че хората се понаместиха и вече ще имаме една по-добра оценка затова къде сме за следващите първенства", завърши президентът на федерацията.