"Трябва излизаме много по-концентрирани от това, което показахме днес", каза наставникът на Черно море Тича Васил Евтимов

Изказване на треньора на Черно море Тича Васил Евтимов след срещата от 2-ия кръг на Националната баскетболна лига между варненския тим и Ботев 2012 Варна, завършила 82:66 за домакините.

Васил Евтимов (треньор на Черно море Тича) – „Такива неща в баскетбола ги има. Играхме лошо през първото полувреме, вкарахме само 27 точки, просто не ни тръгна играта и не влязохме в мача както трябва. Вие видяхте, че след първите две минути направих две смени. Просто не ги усетих момчетата, че днес бяха готови да се бият. Но видяхте – второто полувреме коригирахме доста неща, нашата защита беше много по-агресивна. Те вкараха само 14 точки последната част, а ние си играхме нашето нападение, защото вкарахме 53 точки през второто полувреме. Така че първото полувреме искам да го забравя, защото това не беше нашето лице, това не беше начинът, по който тренираме. Просто имаше едно отпускане и им казах на полувремето, ме нямаме право да се отнасяме така спрямо един баскетболен мач. Аз не знам дали имаше подценяване, но със сигурност през първото полувреме така изглеждаше.

Ботев Враца - те са млади момчета, искам да ги поздравя, защото имат много приятен отбор. Бият се, играят на възможно най-високо темпо, искат да се доказват и не се предадоха до края. Ние просто последната четвърт вече трети мач поред показваме, че просто пречупваме нашия съперник, но не искам това да се превръща в нещо, което ще го правим във всеки мач, защото някой път, ако не успеем да пречупим съперника в четвъртата част ще загубим мача.

Ние трябва излизаме много по-концентрирани от това, което показахме днес и да не чакаме последната част. Със сигурност Рилски спортист (бел.авт. съперникът на Черно море Тича в следващия мач) ще излезе по съвсем различен начин. Те ще търсят реванш. Очаквам да е един много оспорван мач. Ние просто трябва да сме готови и да играем по начина, по който играхме там преди три седмици. Те ще реагират, ще направят техните корекции и ще бъдат поне една идея по-мотивиран от това, което показаха за Суперкупата. Сега ние имаме девет дни да се подготвим за този мач. Съвсем достатъчно време. Сега ще получат ден и половина почивка и от понеделник започваме да се готвим.

Феновете днес ме върнаха четири месеца назад, когато бяха в зала „Конгресна“. Искам да им благодаря. Нека ни подкрепят всеки мач, защото когато са тук ни дават самочувствие и желание да играем. Ние не го показахме това, искам да им се извиня за първото полувреме и мисля, че второто полувреме играхме по начина, по който на всички им харесва. Вдигнахме публиката на крака няколко пъти, имахме доста интересни изпълнения, така обаче трябва да играем постоянно.“