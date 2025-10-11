Подробно търсене

Почина актрисата Даян Кийтън, съобщи сп. "Пийпъл"

Любомир Мартинов
Даян Кийтън. (Photo by Evan Agostini/Invision/AP)
11.10.2025 22:33
 (БТА)

Американската актриса Даян Кийтън почина на 79-годишна възраст, съобщи сп. "Пийпъл", като се позова на говорител на семейството ѝ.

Кийтън е починала в Калифорния. Повече подробности засега не се съобщават, а близките ѝ помолиха да не бъдат безпокоени.

Тя става известна през 70-те години с ролята си във филмите за Кръстника и с работата си с режисьора Уди Алън. Печели Оскар за най-добра актриса за филма "Ани Хол" от 1977 година. Дългата ѝ кариера включва филми като "Клуб "Първа съпруга", няколко съвместни проекта с режисьорката Нанси Майърс и франчайза "Книга за възрастни", "Бащата на булката", "Невъзможно твой".

Актрисата е родена в Лос Анджелис през 1946 година. Моминското ѝ име е Даян Хол.

/ЛМ/

Списание ЛИК

