Даян Кийтън - символът на неподправената елегантност в киното, телевизията и театъра, който слезе завинаги от сцената

Единадесети октомври 2025 г. със сигурност ще остане в историята на световното кино като черна дата заради кончината на световноизвестната американска актриса Даян Кийтън. Кийтън, която почина на 79-годишна възраст, беше част от едно цяло поколение актриси, белязали с таланта си световното кино, като Мерил Стрийп, Глен Клоуз и Хелън Мирън, припомнят специализирани американски медии, като "Пийпъл", "Варайъти" и "Холивуд рипортър".

Даян Кийтън е родена като Даян Хол на 5 януари 1946 г. в Лос Анджелис. Майка й Дороти Дийн Кийтън е била любител фотограф и домакиня, а баща й Джон Нютън Игнейшъс Хол е инженер и брокер на недвижими имоти. По баща Даян има ирландско потекло. Тя наследява красотата на майка си, която е печелила конкурса „Мис Лос Анджелис“. По-късно Кийтън споделя, че именно театралността на този конкурс я е подтикнала да стане актриса. Другият импулс в тази насока идва от Катрин Хепбърн, която е източник на вдъхновение с таланта и независимия си дух за Даян Кийтън.

В училище Даян Кийтън участва в певчески и актьорски кръжоци и изпълнява ролята на Бланш Дюбоа в училищната продукция на „Трамвай Желание“ на Тенеси Уилямс. После посещава колеж с театрална насоченост, но изоставя обучението и заминава за Ню Йорк, за да гради кариера в шоубизнеса. Там променя и името си от Хол на Кийтън, взимайки моминската фамилия на майка си.

В Ню Йорк Кийтън учи актьорско майсторство в театралната академия „Нейбърууд плейхаус“. Още от ранни години тя се откроява с това, че когато разучава пиеса или сценарий за филм или сериал, тя успява да го запомни изцяло, още преди началото на репетициите или снимките, си спомня нейният колега Джак Никълсън и казва, че не познава друг актьор, който има подобен подход.

Кийтън се е снимала в десетки кинопродукции и телевизионни сериали и е участвала в редица театрални постановки. Кариерата й продължава над 5 десетилетия. Тя е носителка на престижни филмови награди, сред които Оскар, БАФТА и Златен глобус, и е номинирана за наградите Еми и Тони, както и за наградите на Гилдията на американските актьори. За цялостно филмово творчество тя получава отличията на Американския филмов институт и на Филмовото дружество към Център „Линкълн“.

Кариерата на Кийтън започва от театралната сцена, когато тя се появява в бродуейската продукция „Коса“ през 1968 г. Още на следващата година тя е номинирана и за театралната награда Тони за най-добра актриса за ролята й в постановката „Изсвири го отново Сам“ на Уди Алън. По-късно участва и в екранизацията на пиесата. През 1970 г. тя дебютира на голям екран във филма „Любовници и други чудаци“, но световна известност й носи ролята й на Кей Адамс-Корлеоне във филма на Франсис Форд Копола „Кръстника“ две години по-късно. Тя участва и в двете продължения на продукцията. След това славата й на талантлива, многопластова и многопрофилна актриса се разраства. През годините Даян Кийтън се снимала в продукциите „Хари и Уолтър отиват в Ню Йорк“, „Ани Хол“, „Интериори“, „Манхатън“, „Поспаланко“, „Червените“, „Застреляй луната“, „Греховете на сърцето“, „Добрата майка“, „Бащата на булката“, „Клуб Първа съпруга“, „Стаята на Марвин“, „Невъзможно твой“, „Камъкът на раздора“, „Луди пари“, „Сутрешен блок“, „Книга за възрастни“ и неговото продължение, „Любов, сватби и други бедствия“ и др. Снима се и в 16 сериала, някои от които са по пълнометражни филми с нейното участие. Има роли и в редица пиеси и се появява в клипа на парчето „Призрак“ на Джъстийн Бийбър. Режисирала е и няколко продукции, а на други е била продуцент.

Най-често Даян Кийтън е работила в киното с Уди Алън, Ал Пачино, Уорън Бийти и Джак Никълсън. С някои от тях има и романтични връзки.

Освен киното и театъра Кийтън се занимава активно и с фотография, тя е филмов продуцент, а също и специалист по реновиране на недвижими имоти, които после препродава на по-висока цена. Един от клиентите й в тази насока е била именно Мадона, купила от Кийтън реновирано имение в Бевърли Хилс за 6,5 милиона долара през 2003 г.

Даян Кийтън е й автор на няколко мемоарни книги и книги с фотографии. У нас е публикувана книгата й „Някога пак“.

Кийтън никога не се е омъжвала. Когато прехвърля 50 години, последователно осиновява момиче и момче – Декстър и Дюк, които днес са съответно на 29 и на 25 години. Братът на Даян Кийтън – Ранди, се бори с психическо заболяване и тя посвещава на тази борба мемоарна книга, озаглавена „Брат и сестра“.

Кийтън оставя огромен отпечатък в киното. Тя е способна да се преобразява за всяка една роля, запазвайки обаче и индивидуалността си. Тя е неподправено елегантна и с този стил поражда през годините възхищение. Същевременно Кийтън внушава и респект, без това да поражда дистанция между нея и обикновените хора. В телевизионните студия, в които е чест гост, Даян Кийтън се откроява и с чувството си за хумор, заразителния си смях и това, че успява да говори с лекота и по най-тежките и мрачни теми.

Ролите, които Кийтън изпълнява, са комплексни. Най-често на екрана или на сцената тя е модерна американска жена - майка, любовница, съпруга, приятелка. Тази модерна жена е винаги парадокс от съмнения и увереност, казват експерти по творчеството на Кийтън. Кийтън е и сред актрисите, които с напредване на възрастта, налагат на екрана вида на остаряващата с елегантност, мъдрост и достойнство жена, която не прибягва до пластични операции в гонене на вечна младост и която се гордее с белите си коси, вместо да ги прикрива с неестествен цвят. Кийтън е модна икона, открояваща се с предпочитанията към шапките и елегантно-удобните дрехи.

Сред отличията, които Кийтън получава за творчеството си, са американските филмови награди Оскар и Златен глобус за изпълнението й в „Ани Хол“ на Уди Алън. За същата продукция тя получава и британската филмова награда БАФТА. Кийтън има още три номинации за Оскар за „Червените“, „Стаята на Марвин“ и „Нещо ще се случи“. Кийтън има и 12 номинации за Златен глобус, като освен за „Ани Хол“ тя печели отличието и за „Невъзможно твой“. Кийтън има и четири номинации за наградите на Гилдията на американските актьори и две номинации за американската телевизионна награда Еми и една за американската театрална награда Тони.

В последните месеци от живота й здравето на Кийтън се влоши, припомнят американски медии. Кийтън е починала в Калифорния, съобщи говорител на нейното семейство, което помоли в този миг на скръб да не бъде безпокоено от медиите, поясняват световните агенции и американските медии.