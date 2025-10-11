site.btaСветовният шампион във вдигането на тежести Карлос Насар бе посрещнат като герой при прибирането си в България
Световният шампион във вдигането на тежести Карлос Насар бе посрещнат като герой при прибирането си в България.
Българинът, който в четвъртък взе световната титла в категория до 94 килограма, бе посрещнат на правителствения ВИП на летище "Васил Левски" в столицата от семейството и най-близките си хора, от заместник-министъра на спорта Стоян Андонов и десетки журналисти. Над стотина привърженици на ЦСКА, сред които и много деца, пък търпеливо изчакаха шампионът да излезе при тях, въпреки ниските температури в София и това, че наближаваше полунощ.
Феновете скандираха името на Насар и изпяха някои от най-популярните си песни в чест на трикратния световен шампион.
Заедно с Насар в София се прибраха треньорите, президентът на Българската федерация по вдигане на тежести Стефан Ботев, както и Христо Христов, който представи България в категория до 110 килограма на световния шампионат във Фьорде.
