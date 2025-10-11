Подробно търсене

Световният шампион във вдигането на тежести Карлос Насар бе посрещнат като герой при прибирането си в България

Георги Крумов
БТА, София (11 октомври 2025) Трикратният световен шампион по вдигане на тежести Карлос Насар (на снимката) се завръна след спечелената световна титла в Норвегия. Посрещането се провежда на правителствения ВИП на летището. Снимка: Владимир Шоков/БТА (ПГ)
София,  
11.10.2025 23:56
 (БТА)

Световният шампион във вдигането на тежести Карлос Насар бе посрещнат като герой при прибирането си в България. 

Българинът, който в четвъртък взе световната титла в категория до 94 килограма, бе посрещнат на правителствения ВИП на летище "Васил Левски" в столицата от семейството и най-близките си хора, от заместник-министъра на спорта Стоян Андонов и десетки журналисти. Над стотина привърженици на ЦСКА, сред които и много деца, пък търпеливо изчакаха шампионът да излезе при тях, въпреки ниските температури в София и това, че наближаваше полунощ.

Феновете скандираха името на Насар и изпяха някои от най-популярните си песни в чест на трикратния световен шампион. 

Заедно с Насар в София се прибраха треньорите, президентът на Българската федерация по вдигане на тежести Стефан Ботев, както и Христо Христов, който представи България в категория до 110 килограма на световния шампионат във Фьорде.

