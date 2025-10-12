Испания и Португалия запазиха стопроцентовия си актив, Албания надигра Сърбия като гост в световните квалификации

Испания постигна трета поредна победа в световните квалификации след домакински успех с 2:0 срещу Грузия.

Йереми Пино и Микел Оярсабал отбелязаха головете за испанския тим, който върви уверено към директно класиране за Мондиал 2026.

В следващата си среща от квалификационната кампания Испания посреща България на 14 октомври във Валядолид. Българският тим претърпя трета загуба в групата след разгром с 1:6 в София от Турция.

Испанците играха без редица основни играчи като Ламин Ямал, Нико Уилямс, Родри, Дани Олмо и други, но нито за момент не изпусна инициативата срещу Грузия на стадиона в Елче.

Йереми Пино откри резултата в 24-а минута, а пет по-късно Феран Торес пропусна дузпа.

Ла Роха владееше топката в 83 процента от игровото време и отправи над 20 удара към грузинската врата.

В 64-а минута Оярсабал узакони превъзходството на испанците, отбелязвайки втория гол в мача директно от фаул от границата на наказателното поле.

Италия надигра Естония с 3:1 като гост и запази макар и минимални шансове да измести Норвегия от първото място в група I. "Адзурите" постигнаха трета поредна победа под ръковоството на Дженаро Гатузо и общо четвърта в групата, с която заемат втората позиция на шест точки след Норвегия и мач по-малко.

Мойзе Кен откри резултата в полза на Италия в 4-а минута. Матео Ретеги изпусна дузпа малко по-късно, но се реваншира до почивката, покачвайки на 2:0.

Франческо Еспозито направи 3:0 в 74-а минута, а естонците върнаха един гол чрез Рауно Сапинен.

Албания спечели с минималното 1:0 при гостуването на Сърбия в напрегнато регионално дерби от квалификационна група К.

Рей Манай вкара попадението за албанците в добавеното време на първата част, след което направи жеста на "албански орел“ по време на празнуването на гола си и му беше показан жълт картон за неспортсменско поведение.

Въпреки подкрепата на публиката на стадиона в Лесковац, домакините така и не успяха да стигнат до изравнително попадение през втората част.

Албания заема второ място в група К с 11 точки, с четири повече от Сърбия. Лидер в групата е Англия с 15 точки.

Португалия измъкна труден успех срещу Ирландия с 1:0. Рубен Невеш донесе победата на португалците с гол в добавеното време.

Португалците доминираха през целия мач, но многобройни пропуски лишиха домакините от попадение по-рано в мача. Суперзвездата Кристиано Роналдо бе сред най-слабите на терена, като кулминацията на изявите му бе пропусната дузпа в 75-а минута. Попадението на Невеш в края донесе третия пореден успех на Португалия в групата.