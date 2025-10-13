Подробно търсене

Лучано Спалети отдаде дължимото на настоящия селекционер на Италия Дженаро Гатузо за представянето в световните квалификации

Кремена Младенова
снимка: Federico Gambarini/dpa via AP
Милано,  
13.10.2025 10:45
Бившият старши треньор на националния отбор по футбол Италия Лучано Спалети отдаде дължимото на своя наследник Дженаро Гатузо за обрата в представянето на тима в квалификациите за Световното първенство, след като "адзурите" постигнаха трета поредна победа под ръководството на бившия халф на Милан, пише агенция "Ройтерс".

Спалети беше уволнен през юни след тежка загуба от Норвегия в пресявките за Мондиал 2026, а впоследствие бившият наставник на Милан и Наполи Гатузо изведе италианците до две победи над Естония и една срещу Израел.

"Вярвам в Гатузо. Сигурен съм, че както вече показа, ще намери правилните решения, за да продължи това пътуване и да постигне това, което иска и за което мечтае", коментира Спалети.

"Той коригира някои неща тактически в последните мачове, защото по-близкото позициониране на нападателите ни даде решения, особено в двубоите, където се сблъскахме с трудности – като например срещу Израел – по отношение на стила им на игра. Футболистите се справиха добре, намирайки повече директни отигравания, които ни позволиха да спечелим", добави специалистът.

Тимът на Италия, който се стреми да се завърне на най-големия футболен турнир за първи път от 2014 година насам, заема второ място в Група I с 12 точки от пет мача.

Италианците ще се изправят срещу третия в класирането Израел в Удине във вторник, като победата им затвърждава втората позиция и място поне в плейофите.

Съставът на Норвегия има  6 точки преднина начело в подреждането в групата, но е изиграл мач повече от Италия.

