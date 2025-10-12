Подробно търсене

„Хамас“ каза, че ще започне днес освобождаването на израелските заложници в Газа

Любомир Мартинов
Карта на ивицата Газа с "жълтата линия", до която трябва да се изтеглят израелските войски. Изображение: БТА
Газа,  
12.10.2025 02:59
 (БТА)

„Хамас“ обяви, че ще започне тази сутрин да освобождава израелските заложници в Газа, както беше договорено, малко преди срещата на върха за мир, на която ще се съберат в Египет лидери на около двадесет държави, предаде АФП.

В ивицата Газа, опустошена от две години война, Гражданската защита – организация за спешна помощ, оперираща под контрола на „Хамас“ – обяви вчера, че над 500 000 вътрешно разселени лица са се върнали в северната част на територията след влизането в сила на примирието в петък.

Споразумението между воюващите страни се базира на двадесетточков план, обявен в края на септември от Доналд Тръмп. Той предвижда освобождаването от палестинското ислямистко движение на останалите 48 заложници – живи или мъртви – отвлечени по време на безпрецедентната атака на „Хамас“ в Израел на 7 октомври 2023 г., която доведе до война в Газа.

В замяна Израел трябва да освободи 250 затворници, сред които много осъдени за смъртоносни атаки срещу израелци, както и 1700 палестинци, арестувани в Газа от октомври 2023 г.

„Съгласно подписаното споразумение размяната на затворници трябва да започне в понеделник сутринта, както беше договорено, и няма ново развитие по този въпрос“, заяви вчера пред АФП високопоставеният представител на „Хамас“ Усама Хамдан.

Египет потвърди, че днес следобед в Шарм ел Шейх ще се проведе форум, чиято цел да „сложи край на войната в Газа, да ускори усилията за установяване на мир и стабилност в Близкия изток и да отвори нова страница за сигурност и регионална стабилност“.

Освен Тръмп и египетския президент Абдел Фатах ас Сиси, в египетския град на Червено море се очакват генералният секретар на ООН Антонио Гутериш, френският президент Еманюел Макрон, британският премиер Киър Стармър, италианската премиерка Джорджа Мелони и испанският премиер Педро Санчес, наред с други.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху не е дал индикация за участието си.

От своя страна, „Хамас“ обяви, че няма да участва, а един от неговите представители подчерта в интервю за АФП, че движението действа „чрез катарските и египетските посредници“.

/ЛМ/

