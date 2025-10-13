Театрална акция по поезията на Мария Вирхов е втората за този сезон премиера в „Сфумато“, съобщават от театралната работилница.

Първото представление на „Вирхова приказка“ е днес, 13 октомври.

„Вирхов си играе с езика подобно на дете, като разрушава мъртвите му конструкции, в които сме свикнали да мислим, за да го открие и сътвори наново – жив и изпълнен със смисъл. Поезията ѝ е провокация – към въображението ни, към това, което знаем и смятаме за неизменно, към клишетата и шаблоните, с които сме пропити и в които ежедневно се ограничаваме. Нейните словесни акции ни отърсват от съображенията – в същината си страхове, парализиращи мисълта и изричат това, което завоалираният под булото на приличието конформизъм удобно премълчава“, казва режисьорът Ростислав Георгиев.

Композитор е Явор Намлиев, който изпълнява музиката на живо. Участват Надежда Колева, Лора Тенчева и Ивана Керанова.

„Много читатели вероятно биха казали, че това е най-култовата българска ъндърграунд поетеса през последните трийсет години, а може би и изобщо. Вирхов наистина е уникално явление – разкъсвана между влиянията от българската и руската поезия, но и това на пънка. Водеща живота на аутсайдер, някои биха казали почти клошарско съществуване, но и превеждаща поезия от чужди езици. Консумираща в еднакви количества книги и алкохол, филми и наркотици. Намерена мъртва в Перловската река. Пътешествието през нейната поезия е дело на един млад и талантлив екип, воден от режисьора Ростислав Георгиев, който наскоро получи награда „Аскеер“ за дебют. Техният поглед в творчеството на Вирхов ще помогне на зрителите да надникнат в ъндърграунд пространствата на вирховата душа, но и ще помогне на запознатите с нейната поетика читатели да я видят по нов начин. Тя е кралицата на суицида. Тя е кралицата на суетата. Тя е кралицата на ланшната шума. Тя е Мария Вирхов. Те са нейните проявления“, коментират от „Сфумато“.

Били сме на по 10, когато се запознахме, разменяйки първите си стихчета около един литературен кръжок в Ямбол. После в една малка компания през целия пубертет денонощно слушахме и спорехме - Висоцки или Окуджава. В Ямбол тя беше очевидно различна и скандална, там не е трудно. Остана такава и в София. В деня, когато научих за смъртта й, ме връхлитаха откъслечни редове: „Вятърът пее на мъртъв език...”, „Към Палестина кралица върви...”, „здравейте, трепетливи ужаси...” и онова сякаш знаещо „тук краят идва необмислен разхвърля дрипи по канавките...”. Цялата поезия на Мария, всичките й думи и жестове сочеха, че се е запътила към смъртта, към Палестина кралицата върви... И мисля, всички ние сме го виждали и знаели“, пише Георги Господинов.

Следващите представления на „Вирхова приказка“ са на 23 октомври и на 12 ноември.

