Нормален е трафикът на граничните пунктове в страната, на "Стрезимировци" временно е преустановено пропускането на камиони с товар на изход от България

Нормален е трафикът на граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) със съседните държави, съобщават от Главната дирекция "Гранична полиция" – МВР, на сайта на ведомството. Информацията е към 6:00 ч. тази сутрин.

Нормален е трафикът на всички гранични пунктове с Турция и с Република Северна Македония.

На съпределния пункт на ГКПП "Стрезимировци" сръбските гранични власти временно са преустановили пропускането на камиони с товар на изход от България. На изход от Сърбия се пропускат всички МПС. Трафикът е нормален на останалите гранични контролно-пропускателни пунктове.

Трафикът е нормален на всички гранични преходи на границата с Румъния. Продължава основният ремонт на българския участък на Дунав мост при Русе, въведена е временна организация на движението. Преминаването се осъществява в една лента с пропускателен режим, който се регулира от служители на фирмата изпълнител.

На границата с Гърция трафикът е нормален на всички гранични преходи. На пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем – Ксанти продължават строителни дейности. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска влизането на външни лица в обекта.