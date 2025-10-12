Нидерландия направи нова стъпка към Мондиал 2026, Фарьорски острови поднесе изненада с победа над Чехия

Отборът на Нидерландия победи Финландия с 4:0 в квалификационен мач за Световното първенство през 2026 година.

Дониел Мален откри резултата в 8-а минута след асистенция на Мемфис Депай, а в 17-а минута капитанът Върджил ван Дайк направи 2:0 с глава след центриране отново на Депай.

Мемфис Депай увенча добрата си игра с попадение от дузпа за 3:0 до почивката, а през втората нападателят на Ливърпул Коди Гакпо оформи крайното 4:0 с прецизен удар от границата на наказателното поле.

С тази победа Нидерландия направи важна крачка към класиране на Мондиал 2026, като си гарантира минимум участие на бараж. "Лалетата" са първи в група G с 16 точки и само чудо може да ги свали от лидерската позиция, която дава директно класиране на Световното първенство.

Съставът на Фарьорските острови поднесе изненадата на вечерта в квалификациите, надделявайки над силния тим на Чехия с 2:1.

Ханус Сьоренсен даде преднина на Фарьорите в 67-ата минута, а Адам Карабец изравни за чехите в 78-а минута. Мартин Агнарсон отбеляза победния гол за домакините в 81-ата минута.

Чехия остава втора в Група L с 13 точки, само една повече от Фарьорските острови, които записаха трета поредна победа и заемат трето място.

Шотландия също постигна трети пореден успех в квалификациите след победа с 2:1 срещу Беларус.

Че Адамс и Скот Мактоминей реализираха голове за Шотландия, а за гостите от Беларус дебютния си гол вкара Хлеб Кучко в добавеното време.

Шотландците излязоха еднолично начело в група С с 10 точки, три повече от втория Дания. Беларус е на дъното без спечелена точка от четири мача.