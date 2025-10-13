Подробно търсене

Северна Корея вероятно е получила помощ от Русия за подводници, заяви южнокорейският министър на отбраната

Асен Георгиев
Южнокорейският министър на отбраната. Снимка: Park Dong-joo/Yonhap via AP.
Сеул,  
13.10.2025 05:59
 (БТА)

Северна Корея вероятно е получила техническа помощ от Русия за разработването на подводници, предаде Ройтерс, като цитира изявления на южнокорейския министър на отбраната Ан Гю-бак пред парламента.

Северна Корея се стреми да разработи подводници, които могат да изстрелват балистични ракети, и е тествала такива ракети от подводни платформи, но не е ясно дали Пхенян е успял да овладее изстрелването от подводници. 

Пхенян също така се стреми да разработи подводници с ядрено задвижване.

Ан заяви пред парламентарната комисия по отбрана, че изглежда вярно, че Северна Корея получава "различни технологии" за разработването на подводници. Въпреки това е прекалено рано да се заключи, че Пхенян е изстрелял балистична ракета от подводница. 

Северна Корея и Русия значително засилиха военното си сътрудничество през последните две години, като Пхенян е изпратил над 10 000 войници да се сражават във войната срещу Украйна в замяна на икономическа и военна технологична помощ, според оценки на южнокорейското разузнаване, припомня Ройтерс.

/АГ/

Към 06:14 на 13.10.2025 Новините от днес

