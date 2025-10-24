Подробно търсене

Севернокорейски войски помагат при руските атаки срещу Украйна, съобщи британското разузнаване

Атанаси Петров
Военен парад в Пхенян по повод 90-годишнината от създаването на Севернокорейската армия, 25 април 2022 г. Снимка: Korea News Service via AP, File
Киев,  
24.10.2025 21:31
 (БТА)

Севернокорейските войски са забелязани за пръв път да помагат при руските атаки срещу Украйна, съобщи Укринформ, позовавайки се на публикация на британското Министерство на отбраната в Екс, опираща се на разузнавателни данни.

Според Лондон севернокорейски военни, разположени в руската Курска област, координират разузнаването преди удари по Украйна и после помагат при нанасянето им. Това е първият регистриран случай, в който севернокорейски сили пряко съдействат за руските бойни действия срещу украинската територия, отбелязва Укринформ.

По информация на британското разузнаване оператори на дронове от КНДР помагат на руските сили да атакуват украински позиции в Сумска област с реактивни системи за залпов огън.

"Въпреки че севернокорейските сили вероятно и преди са извършвали разузнавателни и тактически действия с дронове срещу украинските сили в Курска област, основната им роля беше като пехота, водеща настъпателни бойни операции срещу украинските сили в Курска област", се казва в доклада на британското разузнаване.

Лондон смята, че Северна Корея използва войната в Украйна като възможност да подобри бойните способности на армията си.

Според британското разузнаване севернокорейските сили са дали над 6000 жертви в Курска област – повече от половината от разположените там севернокорейски войници. Всяко решение за разполагане на севернокорейски войски на украинска територия изисква одобрението както на Владимир Путин, така и на Ким Чен-ун, се казва още в доклада.

По оценки на Националната разузнавателна служба на Южна Корея загиналите от севернокорейските войници,  изпратени в Русия за участие във войната, са около 2000, припомня Укринформ.

/ВС/

