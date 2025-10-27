Подробно търсене

Владимир Путин заяви пред севернокорейската външна министърка, че всичко в двустранните отношения "върви по план"

Николай Велев
Владимир Путин заяви пред севернокорейската външна министърка, че всичко в двустранните отношения "върви по план"
Владимир Путин заяви пред севернокорейската външна министърка, че всичко в двустранните отношения "върви по план"
Руският президент Владимир Путин се ръкува със севернокорейската външна министърка Чое Сон-хюи в Кремъл, 27 октомври 2025 г. Снимка: Вячеслав Прокофиев, "Спутник", кремълски пул чрез АП
Москва ,  
27.10.2025 16:33
 (БТА)

Руският президент Владимир Путин каза днес на севернокорейската външна министърката Чое Сон-хюи да предаде на лидера Ким Чен-ун, че в двустранните отношения "всичко върви по план", предаде Ройтерс. 

Путин прие Чое в представителния кабинет на Сенатския дворец в Кремъл, отбелязва ТАСС.

"Голямо удоволствие е да се видя с Вас", отбеляза руският президент, подавайки ръка на севернокорейската външна министърка. "Предайте най-добри пожелания на председателя на държавните дела", добави Путин.

Чое обеща да изпълни обезателно молбата на руския президент.  

/НС/

Свързани новини

25.10.2025 13:32

Северна Корея избягва санкциите на ООН, като използва трансакции в криптовалути, показва доклад

Северна Корея заобикаля санкциите на ООН, като използва криптовалути за търговия със суровини и оръжия, а също така изпраща компютърни специалисти в чужбина, за да изпират пари и да генерират приходи, показва доклад.
24.10.2025 21:31

Севернокорейски войски помагат при руските атаки срещу Украйна, съобщи британското разузнаване

Севернокорейските войски са забелязани за пръв път да помагат при руските атаки срещу Украйна, съобщи Укринформ, позовавайки се на публикация на британското Министерство на отбраната в Екс, опираща се на разузнавателни данни. Според Лондон
13.10.2025 05:59

Северна Корея вероятно е получила помощ от Русия за подводници, заяви южнокорейският министър на отбраната

Северна Корея вероятно е получила техническа помощ от Русия за разработването на подводници, предаде Ройтерс, като цитира изявления на южнокорейския министър на отбраната Ан Гю-бак пред парламента. Северна Корея се стреми да разработи подводници,

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 17:14 на 27.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация