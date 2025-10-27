Владимир Путин заяви пред севернокорейската външна министърка, че всичко в двустранните отношения "върви по план"

site.btaВладимир Путин заяви пред севернокорейската външна министърка, че всичко в двустранните отношения "върви по план"
Руският президент Владимир Путин каза днес на севернокорейската външна министърката Чое Сон-хюи да предаде на лидера Ким Чен-ун, че в двустранните отношения "всичко върви по план", предаде Ройтерс.
Путин прие Чое в представителния кабинет на Сенатския дворец в Кремъл, отбелязва ТАСС.
"Голямо удоволствие е да се видя с Вас", отбеляза руският президент, подавайки ръка на севернокорейската външна министърка. "Предайте най-добри пожелания на председателя на държавните дела", добави Путин.
Чое обеща да изпълни обезателно молбата на руския президент.
/НС/
