Северна Корея избягва санкциите на ООН, като използва трансакции в криптовалути, показва доклад

Северна Корея заобикаля санкциите на ООН, като използва криптовалути за търговия със суровини и оръжия, а също така изпраща компютърни специалисти в чужбина, за да перат пари и да генерират приходи, показва доклад.

Под ръководството на Ким Чен-ун Пхенян увеличи броя на кибератаките, което е начин за страната, подложена на множество международни санкции за забранените си военни програми, да се сдобие с чужда валута.

Многостранният екип за наблюдение на санкциите (МЕНС), натоварен с осигуряването на прилагането на санкциите на ООН срещу Северна Корея, установи, че севернокорейските хакери са откраднали най-малко 1,65 милиарда долара между януари и септември 2025 г.

От тази сума 1,4 милиарда са откраднати през февруари от платформата за обмен на криптовалути Bybi, според доклад, публикуван в сряда.

Към това се добавят към незаконните печалби от криптовалути на Северна Корея, които възлизат на 1,2 милиарда долара през 2024 г., подчерта тази група за наблюдение.

Пхенян инвестира тези средства в "незаконното развитие на програмите си за оръжия за масово унищожение и балистични ракети", според същия източник.

Според авторите на доклада, севернокорейски длъжностни лица са използвали стабилни криптовалути за транзакции, свързани с покупки, включително продажба и трансфер на военно оборудване и суровини като мед, използвана в производството на амуниции.

Страната също така е заобиколила санкциите на ООН, като е изпратила граждани, специализирани в областта на информационните технологии, в поне осем държави. Повечето от тях са заминали за Китай, но други са били изпратени в Русия, Лаос, Камбоджа, Екваториална Гвинея, Гвинея, Нигерия и Танзания.

Според МЕНС Пхенян обмисля и да изпрати "40 000 работници в Русия, включително няколко делегации от ИТ специалисти".

Съгласно санкциите на ООН, на севернокорейските работници е забранено да печелят пари в чужбина.

Пхенян получи решаваща подкрепа от Русия през последните години, след като изпрати оръжия и хиляди севернокорейски войници да се сражават на страната на Москва срещу Украйна, припомня АФП.

Работната група цитира и доклад от 2024 г. на базираната в САЩ организация "38 Норт", в който се твърди, че севернокорейски айти специалисти, прикриващи своята националност, са получили договори за работа по анимационни проекти, ръководени от японски и американски компании като "Амазон" и "Ейч Би О Макс".

Според говорител на "Амазон" американският гигант никога не е наемал директно такива работници. "В миналото сме сътрудничили с анимационно студио, което е наемало подизпълнители, замесени в тази схема, но те не са били наети от "Амазон" и не са имали достъп до нашите вътрешни системи", смята говорителят.

Според доклада, тези севернокорейци са работили преди това за SEK, държавното анимационно студио на Северна Корея. Според предишни информации, това студио е участвало в проекти в чужбина.

В началото на 2024 г. южнокорейското разузнаване заяви, че севернокорейски шпиони използват социалната мрежа ЛинкдИн, за да се представят за работодатели и да привличат южнокорейци, работещи в отбранителни предприятия.

МЕНС е създадена през октомври 2024 г. В нея влизат Австралия, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Нидерландия, Нова Зеландия, Южна Корея, Великобритания и САЩ.