Южна Корея обеща да продължи с опитите си за сближаване със Северна Корея

Владимир Арангелов
Южнокорейският президент И Дже-мьон дава пресконференция след срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество в южнокорейския град Гьонгджу, 1 ноември 2025 година. Снимка: AP/Ahn Young-joon.
Гьонгджу,  
01.11.2025 11:00
 

Южнокорейският президент И Дже-мьон заяви, че иска да продължи политиката на сближаване със Северна Корея въпреки редовните демонстрации на враждебност от страна на Пхенян, предаде Ройтерс.

„Предприемаме активни стъпки за изграждане на доверие и за да се почувства Северна Корея по-сигурна“, заяви днес южнокорейският президент по време на пресконференция след срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество в град Гьонгджу.

Откакто встъпи в длъжност през юни, южнокорейският президент направи няколко опита да започне диалог със севернокорейския лидер Ким Чен-ун, които обаче бяха отхвърлени.

Пхенян многократно е наричал Южна Корея свой основен враг и миналата година записа тази дефиниция в севернокорейската конституция. 

Ким казва, че не се интересува от диалог с Южна Корея, независимо кое правителство е на власт.

/ВА/

Към 12:23 на 01.11.2025 Новините от днес

