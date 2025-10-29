Подробно търсене

Северна Корея е провела изпитание на крилата ракета, съобщиха местни медии

Виктор Турмаков
Изпитателно изстрелване на ракета от севернокорейски боен кораб на 29 април 2025 г. Снимка: orean Central News Agency/Korea News Service via AP
Пхенян,  
29.10.2025 00:40
 (БТА)

Северна Корея е провела изпитание на крилата ракета с морско базиране в Жълто море, предаде Ройтерс, позовавайки се на южнокорейската новинарска агенция Йонхап и на севернокорейската държавна медия ЦТАК.

Ройтерс отбелязва, че изстрелването се извършва на фона на подготовката на президента на САЩ Доналд Тръмп и други лидери да се съберат в Южна Корея за Форума за икономическо сътрудничество на Азиатско-тихоокеанският регион. Очаква се американският лидер също така да проведе разговори с китайския президент Си Цзинпин по-късно тази седмица.

Крилатите ракети са били изстреляни вертикално и са изминали предварително зададен маршрут, за да достигнат целта си, съобщи ЦТАК. Севернокорейският лидер Ким Чен-ун не е присъствал на изпитанието.

Коментирайки изстрелването, заместник-председателят на Централната военна комисия на Северна Корея Пак Чен-чон заяви, че „се постигат важни успехи“ в практическото развитие на „ядрените сили“ на Северна Корея съгласно план, определен от управляващата  Корейска трудова партия, допълни ЦТАК.

/ВТ/

Свързани новини

28.10.2025 16:03

Санае Такаичи и Доналд Тръмп заявиха обща готовност за "нова златна ера" в двустранните отношения между Япония и САЩ

Обещание за "нова златна ера", споразумение за редките земни елементи и много сърдечни разговори: японската министър-председателка Санае Такаичи се погрижи за гладкото протичане на първата ѝ среща с Доналд Тръмп, който я увери, че Вашингтон е най-верният съюзник на Токио, предаде Франс прес.
28.10.2025 12:25

Тръмп потвърди ангажимента си към денуклеаризацията на Северна Корея, заяви японската лидерка Такаичи

Японската премиерка Санае Такаичи заяви, че тя и американският президент Доналд Тръмп са потвърдили ангажимента си за пълна денуклеаризация на Северна Корея по време на срещата им на върха в Токио, предаде Ройтерс. Такаичи каза и, че тя и Тръмп също
28.10.2025 09:29

Тръмп похвали „великата“ японска лидерка Такаичи по време на срещата им в Токио

Президентът на САЩ Доналд Тръмп похвали първата жена лидер на Япония Санае Такаичи в Токио днес, приветствайки нейното обещание да ускори военното развитие и да подпише споразумения за търговия и редки земни елементи, предаде Ройтерс.

Към 01:26 на 29.10.2025 Новините от днес

