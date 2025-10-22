Подробно търсене

Северна Корея изстреля балистична ракета с малък обсег на изток, съобщи южнокорейската армия

Симеон Томов
Северна Корея изстреля балистична ракета с малък обсег на изток, съобщи южнокорейската армия
Северна Корея изстреля балистична ракета с малък обсег на изток, съобщи южнокорейската армия
Предоставена от севернокорейското правителство снимка, на която се вижда как севернокорейския лидер Ким Чен-ун (вдясно) наблюдава изпитание на ракетен двигател, 8 септември 2025 г. Снимка: КЦТА чрез АП
Сеул ,  
22.10.2025 04:32
 (БТА)

Северна Корея изстреля днес балистична ракета с малък обсег в източна посока, предаде Ройтерс, позовавайки се на южнокорейската армия.

Изявлението не съдържа повече подробности. 

По-рано южнокорейската новинарска агенция Йонхап съобщи, че ракетата е изстреляна от източното крайбрежие на Северна Корея в посока Японско море. 

Предишният ракетен опит на Пхенян датира от 8 май. Тогава бяха изстреляни няколко балистични ракети с малък обсег, отново от източното крайбрежие на Северна Корея, припомня Ройтерс. 

Северна Корея отхвърля международната забрана за разработването на балистични ракети, която е подкрепена от редица държави, сред които САЩ и Южна Корея. 

Ракетата бе изстреляна броени дни преди посещението в Южна Корея на световни лидери, които ще участват другата седмица в среща на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС). Сред тях ще бъдат президентът на САЩ Доналд Тръмп и китайският лидер Си Цзинпин. 

Северна Корея представи най-новата си междуконтинентална балистична ракета на военен парад по-рано този месец, отбелязва Ройтерс. 

 

/НС/

Свързани новини

19.10.2025 13:15

Севернокорейски войник дезертира в Южна Корея, преминавайки през демилитаризираната зона, съобщи Сеул

Севернокорейски войник дезертира днес, преминавайки осеяната с мини граница в демилитаризираната зона, съобщи южнокорейският Комитет на началниците на генералните щабове, цитиран от Франс прес. "Нашата армия задържа севернокорейски войник, който
13.10.2025 05:59

Северна Корея вероятно е получила помощ от Русия за подводници, заяви южнокорейският министър на отбраната

Северна Корея вероятно е получила техническа помощ от Русия за разработването на подводници, предаде Ройтерс, като цитира изявления на южнокорейския министър на отбраната Ан Гю-бак пред парламента. Северна Корея се стреми да разработи подводници,
11.10.2025 05:27

Северна Корея организира военен парад и показа нова междуконтинентална ракета

Севернокорейският ръководител Ким Чен-ун прие голям военен парад. На събитието в Пхенян, в присъствието на чуждестранни сановници, бе показана нова междуконтинентална балистична ракета, съобщи Корейската централна телеграфна агенция (КЦТА), цитирана
10.10.2025 19:21

Йонхап: В Северна Корея изглежда е започнал военен парад по случай 80-годишнината от създаването на управляващата партия

В столицата на Северна Корея Пхенян изглежда е започнал военен парад по случай 80-ата годишнина от създаването на управляващата партия, съобщи агенция Йонхап. Вечерният военен парад е първото подобно събитие от две години, след като през септември 2023 г. се състоя парад на паравоенни формирования по случай 75-годишнината от основаването на режима.
10.10.2025 10:13

Ким Чен-ун прие своите китайски и руски съюзници за тържества в Пхенян

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун се срещна в Пхенян с китайския премиер Ли Цян и бившия руски президент Дмитрий Медведев в рамките на честванията по повод 80-ата годишнина на управляващата Корейска трудова партия, съобщиха днес севернокорейски
10.10.2025 01:00

Ким Чен-ун похвали глобалната позиция на Северна Корея в деня на основаването на партията

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун обяви, че глобалното положение на страната става все по-силно с всеки изминал ден по време на събитие, на което присъстваха чуждестранни държавни глави, отбелязващи основаването на управляващата Работническа партия.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 04:37 на 22.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация