Северна Корея изстреля балистична ракета с малък обсег на изток, съобщи южнокорейската армия

Северна Корея изстреля днес балистична ракета с малък обсег в източна посока, предаде Ройтерс, позовавайки се на южнокорейската армия.

Изявлението не съдържа повече подробности.

По-рано южнокорейската новинарска агенция Йонхап съобщи, че ракетата е изстреляна от източното крайбрежие на Северна Корея в посока Японско море.

Предишният ракетен опит на Пхенян датира от 8 май. Тогава бяха изстреляни няколко балистични ракети с малък обсег, отново от източното крайбрежие на Северна Корея, припомня Ройтерс.

Северна Корея отхвърля международната забрана за разработването на балистични ракети, която е подкрепена от редица държави, сред които САЩ и Южна Корея.

Ракетата бе изстреляна броени дни преди посещението в Южна Корея на световни лидери, които ще участват другата седмица в среща на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС). Сред тях ще бъдат президентът на САЩ Доналд Тръмп и китайският лидер Си Цзинпин.

Северна Корея представи най-новата си междуконтинентална балистична ракета на военен парад по-рано този месец, отбелязва Ройтерс.