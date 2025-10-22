Северна Корея изстреля балистична ракета с малък обсег на изток, съобщи южнокорейската армия

site.btaСеверна Корея изстреля балистична ракета с малък обсег на изток, съобщи южнокорейската армия
Северна Корея изстреля днес балистична ракета с малък обсег в източна посока, предаде Ройтерс, позовавайки се на южнокорейската армия.
Изявлението не съдържа повече подробности.
По-рано южнокорейската новинарска агенция Йонхап съобщи, че ракетата е изстреляна от източното крайбрежие на Северна Корея в посока Японско море.
Предишният ракетен опит на Пхенян датира от 8 май. Тогава бяха изстреляни няколко балистични ракети с малък обсег, отново от източното крайбрежие на Северна Корея, припомня Ройтерс.
Северна Корея отхвърля международната забрана за разработването на балистични ракети, която е подкрепена от редица държави, сред които САЩ и Южна Корея.
Ракетата бе изстреляна броени дни преди посещението в Южна Корея на световни лидери, които ще участват другата седмица в среща на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС). Сред тях ще бъдат президентът на САЩ Доналд Тръмп и китайският лидер Си Цзинпин.
Северна Корея представи най-новата си междуконтинентална балистична ракета на военен парад по-рано този месец, отбелязва Ройтерс.
/НС/
