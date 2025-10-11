Подробно търсене

Северна Корея организира военен парад и показа нова междуконтинентална ракета

Владимир Сахатчиев
Северна Корея организира военен парад и показа нова междуконтинентална ракета
Северна Корея организира военен парад и показа нова междуконтинентална ракета
Новата севернокорейска междуконтинентална балистична ракета "Хвасон 20" по време на военен парад в Пхенян по случай 80 години Корейска трудова партия, 10 октомври 2025 г. (Korean Central News Agency/Korea News Service via AP)
Сеул,  
11.10.2025 05:27
 (БТА)
Етикети

Севернокорейският ръководител Ким Чен-ун прие голям военен парад, а на събитието в Пхенян, в присъствието на чуждестранни сановници, бе показана нова междуконтинентална балистична ракета, съобщи Корейската централна телеграфна агенция (КЦТА), цитирана от Ройтерс.

Парадът, който започна късно снощи, се състоя по случай 80 години от основаването на управляващата Корейска трудова партия и бе продължение на тържественото отбелязване на годишнината, започнало в четвъртък.

Китайският премиер Ли Цян, делегация от Русия, водена от бившия президент Дмитрий Медведев, и шефът на виетнамската компартия То Лам бяха сред чуждестранните сановници, дошли в Пхенян за юбилея.

На военния парад Северна Корея, която е ядрена държава, показа най-съвременната си междуконтинентална балистична ракета "Хвасон 20", описана от КЦТА като "най-мощната стратегическа оръжейна система" на страната.

Серията МКБР "Хвасон" даде на Северна Корея възможност да атакува всяка точка от континенталната част на САЩ, но остават съмненията дали системите за насочване на ракетата са достатъчно усъвършенствани, за да може да достигне целта, и дали бойната ѝ глава е способна да издържи при обратното връщане в атмосферата, отбелязва Ройтерс.

На парада Ким произнесе реч, в която отправи "топло приветствие" към севернокорейските войници, участващи в мисии зад граница, и добави, че военният героизъм не се проявява само при защитата на севернокорейската земя, но и по "предните постове на социалистическото строителство", отбеляза КЦТА.

Вчера Ким имаше разговори с Медведев, който каза, че саможертвата на севернокорейските войници, сражавали се за Русия в Курска област, е доказателство за доверените отношения между двете страни.

Севернокорейският лидер каза на руския си гост, че се надява укрепването на връзките с Москва да продължи и двете страни да си взаимодействат тясно за постигането на общите цели, допълни КЦТА.

 

 

 

 

 

 

/ВС/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Свързани новини

10.10.2025 19:21

Йонхап: В Северна Корея изглежда е започнал военен парад по случай 80-годишнината от създаването на управляващата партия

В столицата на Северна Корея Пхенян изглежда е започнал военен парад по случай 80-ата годишнина от създаването на управляващата партия, съобщи агенция Йонхап. Вечерният военен парад е първото подобно събитие от две години, след като през септември 2023 г. се състоя парад на паравоенни формирования по случай 75-годишнината от основаването на режима.
10.10.2025 10:13

Ким Чен-ун прие своите китайски и руски съюзници за тържества в Пхенян

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун се срещна в Пхенян с китайския премиер Ли Цян и бившия руски президент Дмитрий Медведев в рамките на честванията по повод 80-ата годишнина на управляващата Корейска трудова партия, съобщиха днес севернокорейски
09.10.2025 14:38

Редица високопоставени чуждестранни представители пристигнаха в Северна Корея за 80-ата годишнина на управляваща партия

Северна Корея отбелязва 80 години от основаването на управляващата Корейска трудова партия. В честванията участват редица високопоставени чуждестранни пратеници и лидери, предаде Асошиейтед прес.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 06:44 на 11.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация