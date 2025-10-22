Подробно търсене

ОБНОВЕНА Северна Корея изстреля няколко балистични ракети с малък обсег на изток, съобщи южнокорейската армия

Симеон Томов
Северна Корея изстреля няколко балистични ракети с малък обсег на изток, съобщи южнокорейската армия
Северна Корея изстреля няколко балистични ракети с малък обсег на изток, съобщи южнокорейската армия
Предоставена от севернокорейското правителство снимка, на която се вижда пробното изстрелване на 600-милиметрови снаряди в Северна Корея (13.09.2024 г.). Снимка: КЦТА чрез АП
Сеул ,  
22.10.2025 04:32 | ОБНОВЕНА 22.10.2025 05:50
 (БТА)

Северна Корея изстреля днес няколко балистични ракети с малък обсег от източното си крайбрежие по посока Японско море, предаде Ройтерс, позовавайки се на южнокорейската армия.  

Канцеларията на южнокорейския президент И Дже-мьон съобщи, че е свикала заседание на Съвета за национална сигурност след изстрелванията от страна на Пхенян.  

Агенция Ройтерс отбелязва, че ракетите са били изстреляна броени дни преди посещението в Южна Корея на световни лидери, които ще участват другата седмица в среща на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС). Сред тях ще бъдат президентът на САЩ Доналд Тръмп и китайският лидер Си Цзинпин.  Очаква се Тръмп да разговарят с южнокорейския си колега по време на срещата. 

Това е първото изстрелване на балистична ракета от Пхенян от май. Северна Корея отхвърля международната забрана за разработването на балистични ракети, която е подкрепена от редица държави, сред които САЩ и Южна Корея.  

По-рано южнокорейската армия засече няколко снаряда, за които се смята, че са балистични ракети с малък обсег на действие, изстреляни в североизточна посока от район в близост до севернокорейската столицата Пхенян, съобщи Обединеният началник-щаб на Въоръжените сили на Република Корея. Южнокорейските военни уточниха, че ракетите са изминали около 350 километра преди да паднат. 

Сеул съобщи, че е информирал САЩ и Япония за изстрелванията. 

Новият японски министър-председател Санае Такаичи заяви, че изстрелването на ракети от Северна Корея не е оказало влияние върху сигурността на Япония и че Токио споделя информация в реално време с Вашингтон. 

Предишният ракетен опит на Пхенян датира от 8 май. Тогава бяха изстреляни няколко балистични ракети с малък обсег, отново от източното крайбрежие на Северна Корея, припомня Ройтерс.  

Северна Корея представи най-новата си междуконтинентална балистична ракета на военен парад по-рано този месец, отбелязва Ройтерс. 

Президентската канцелария на Южна Корея съобщи, че е свикала заседание по въпросите на националната сигурност след изстрелването на ракетите от Северна Корея. 

/НС/

Свързани новини

19.10.2025 13:15

Севернокорейски войник дезертира в Южна Корея, преминавайки през демилитаризираната зона, съобщи Сеул

Севернокорейски войник дезертира днес, преминавайки осеяната с мини граница в демилитаризираната зона, съобщи южнокорейският Комитет на началниците на генералните щабове, цитиран от Франс прес. "Нашата армия задържа севернокорейски войник, който
16.10.2025 19:14

Киев заяви, че севернокорейски военнослужещи, разположени в Русия, извършват разузнавателни операции с дронове над Украйна

Украинската армия заяви, че севернокорейски военни, разположени в Русия, управляват дронове, извършващи разузнавателни операции над Украйна, предаде Ройтерс.  Това е първото изявление от месеци на Киев за активност севернокорейски военнослужещи на
13.10.2025 05:59

Северна Корея вероятно е получила помощ от Русия за подводници, заяви южнокорейският министър на отбраната

Северна Корея вероятно е получила техническа помощ от Русия за разработването на подводници, предаде Ройтерс, като цитира изявления на южнокорейския министър на отбраната Ан Гю-бак пред парламента. Северна Корея се стреми да разработи подводници,
11.10.2025 17:07

Северна Корея и Виетнам подписаха споразумения за сътрудничество в областта на отбраната, външните работи и здравеопазването

Северна Корея и Виетнам подписаха споразумения за сътрудничество в областта на отбраната, външните работи и здравеопазването, предаде севернокорейската агенция КЦТА, цитирана от Ройтерс.
09.10.2025 14:38

Редица високопоставени чуждестранни представители пристигнаха в Северна Корея за 80-ата годишнина на управляваща партия

Северна Корея отбелязва 80 години от основаването на управляващата Корейска трудова партия. В честванията участват редица високопоставени чуждестранни пратеници и лидери, предаде Асошиейтед прес.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 06:10 на 22.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация