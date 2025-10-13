Вицепремиерът Гроздан Караджов ще посети пристанище Варна

Вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов ще посети днес пристанище Варна, където ще обсъди със синдикално представените организации бъдещото развитие на пристанищни терминали Варна-изток, Варна-запад и „Фериботен комплекс – Варна“. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на транспорта и съобщенията (МТС). От 10:30 ч. в административната сграда на пристанище Варна е предвиден брифинг за медиите.

В рамките на посещението си вицепремиерът ще се запознае на място с дейността на пристанищните терминали Варна-изток, Варна-запад и Фериботния комплекс, и ще се срещне с представители на Българската морска камара.

По-късно през деня, от 15:00 ч., Гроздан Караджов ще вземе участие в Годишна среща на местните власти в к.к. Албена. В рамките на панела „Инвестиции с бъдеще – възможности за растеж и устойчивост“ той ще представи политиките за развитие и управление на държавна и общинска инфраструктура чрез концесии и публично-частно партньорство.

Годишна среща на местните власти, организирана от Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), започна в неделя, 12 октомври. Събитието събира на едно място близо 700 представители на местните власти, централната власт, бизнеса, академичната общност, партньорски организации и чуждестранни гости, които имат ключова роля и допринасят за по-доброто управление, трансформацията и развитието на общините.