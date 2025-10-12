Годишната среща на местните власти започва в курортния комплекс Албена, на официална церемония ще участва премиерът Росен Желязков

Годишна среща на местните власти, организирана от Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), започва днес в курортен комплекс Албена, съобщиха от НСОРБ. Премиерът Росен Желязков ще отправи празнично приветствие на официална церемония за Деня на българската община и местното самоуправление.

Тазгодишното издание на мащабното събитие ще събере близо 700 представители на местните власти, централната власт, бизнеса, академичната общност, партньорски организации и чуждестранни гости, които имат ключова роля и допринасят за по-доброто управление, трансформацията и развитието на общините.

Преди официалната церемония на форума ще бъда открито и традиционното „Общинско Експо“ пред зала “Перуника”.

На пленарната сесия ще бъдат връчени и Годишните награди на НСОРБ за 2025 г.

Форумът ще продължи до 14 октомври. В пленарните сесии в следващите дни участие ще вземат заместник министър-председателят и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов, министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов, министърът на земеделието и храните Георги Тахов.

Министърът на финансите Теменужка Петкова ще участва в среща по актуални въпроси на 13 октомври от 9:00 до 10:00 в конферентен център „Перуника“.

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев ще участва в в дискусионен форум „Технологична трансформация на българското образование: Базови умения, развитие на таланти и професии на бъдещето”.

Министърът на околната среда и водите Манол Генов ще участва в панел „Реформа в управлението на отпадъците".

Българска телеграфна агенция е медиен партньор на събитието.