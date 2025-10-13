Френското дуо Cantenac Dagar гостува днес в София

Френското рокендрол индъстриъл фолк дуо Cantenac Dagar гостува днес, 13 октомври, в София, зала „Сингълс“ (НДК), информират организаторите от „Аларма пънк джаз“.

Дуото е създадено в Тулуза през 2013 г. от Стефан Бараскюд (банджо) и Емрик Ено (бийтбокс, вокали, касетки, хармоника, чанове и звънци). New Noise Magazine определя музикалния им пърформанс като „органичен метеж“.

Cantenac Dagar не свири на сцената, а в средата на помещението, заобиколени от публиката – повече като на шамански ритуал, отколкото като на рок концерт, а в музиката им се усещат и двете – и прастарата енергия на инуитски или северноамерикански ритуален танц, и тежкият рокендрол, примесен с духа на ретро електрониката, постигнат обаче по акустичен път, разказват от „Аларма пънк джаз“.

Преди дуото, на сцената излиза японският перкусионист, експериментатор и композитор Масацугу Хатори. Преди две години той направи у нас кратко турне с пианиста Момчил Атанасов (Open Source Trio), на което представи и соловия си пърформанс, но и съвместни импровизации. Масацугу Хатори, в соловите си концерти, съчетава класическия комплект барабани с ксилофони и други пластинкови инструменти, както и със синтезатори и електронни устройства. Често кани на сцената и други музиканти, отворени към експеримента на място. През годините е свирил още с Рой Кембъл, Пьотр Дамашевич, Виктор Бенев.

