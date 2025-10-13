Подробно търсене

Събитията днес - Балкани

Петър Къдрев
13.10.2025 00:05
 (БТА)

ТИРАНА - Посещение в Албания на председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в рамките на обиколката ѝ на Западните Балкани. В Тирана тя ще разговаря с президента на Албания Байрам Бегай и с премиера Еди Рама

ПОДГОРИЦА - Посещение в Черна гора на председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в рамките на обиколката ѝ на Западните Балкани. Фон дер Лайен ще се срещне с президента Яков Милатович и с министър-председателя Милойко Спаич.

ЛЮБЛЯНА -  - Генералният секретар на НАТО Марк Рюте пристига в Словения за участие в 71-вата годишна сесия на Парламентарната асамблея на алианса. Рюте ще има срещи с президента на Словения Наташа Пирц Мусар, министър-председателя Роберт Голоб, министъра на външните работи и европейските въпроси Таня Фалон, министъра на отбраната  Борут Сайович и председателя на Народното събрание Уршка Клакочар Зупанчич.

ТИРАНА - Инвестиционен форум ЕС - Западни Балкани (до 14).

/ПК/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 01:37 на 13.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация