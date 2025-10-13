Събитията днес - Балкани

ТИРАНА - Посещение в Албания на председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в рамките на обиколката ѝ на Западните Балкани. В Тирана тя ще разговаря с президента на Албания Байрам Бегай и с премиера Еди Рама

ПОДГОРИЦА - Посещение в Черна гора на председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в рамките на обиколката ѝ на Западните Балкани. Фон дер Лайен ще се срещне с президента Яков Милатович и с министър-председателя Милойко Спаич.

ЛЮБЛЯНА - - Генералният секретар на НАТО Марк Рюте пристига в Словения за участие в 71-вата годишна сесия на Парламентарната асамблея на алианса. Рюте ще има срещи с президента на Словения Наташа Пирц Мусар, министър-председателя Роберт Голоб, министъра на външните работи и европейските въпроси Таня Фалон, министъра на отбраната Борут Сайович и председателя на Народното събрание Уршка Клакочар Зупанчич.

ТИРАНА - Инвестиционен форум ЕС - Западни Балкани (до 14).