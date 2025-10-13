Президентът Румен Радев ще награди младежи с ниво „злато“ и „сребро“ от Международната награда на херцога на Единбург във Варна на 13 октомври, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Румен Радев ще връчи значките на постигналите златно ниво и ще отправи приветствие към участниците в програмата.

Наградата на херцога на Единбург дава възможност на млади хора да преминават през предизвикателства и да постигат лични цели в три нива на продължителност и интензивност – злато, сребро и бронз. В рамките на своето участие и с подкрепата на ментори младежите са насърчавани да полагат целенасочени усилия в няколко направления, сред които доброволчество, физическа активност, развитие на умения и приключения сред природата. В България международно утвърдената младежка програма за личностно развитие се провежда под патронажа на държавния глава.

Президентът ще посети и Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“, където ще проведе срещи с академичното ръководство и с представители на студентската общност.

През 2024 година държавният глава също връчи най-високите отличия на младежите, спечелили златно ниво в Международната награда на херцога на Единбург – България. През 2024 г. програмата отбеляза 10-тата си годишнина, а наградените ученици бяха над 120 в трите категории - злато, сребро и бронз.