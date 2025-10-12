Най-голямата партия на косовските сърби "Сръбска листа" си връща общините, предимно населени със сърби, сочат предварителни резултати

Според резултатите от местните избори в Косово до момента най-голямата партия на косовските сърби „Сръбска листа“, която се ползва с подкрепата на официален Белград, е спечелила всички общини в страната, предимно населени със сърби, съобщава косовският вестник "Коха диторе".

Партията печели без балотаж в общините Звечан, Зубин поток, Лепосавич и Северна Митровица в Северно Косово, но и в Ново Бърдо, Щърпца (Щърпце), Грачаница, Ранилуг, Партеш и Клокот.

Етническите сърби представляват около пет процента от населението на Косово, което е около 1,8 милиона души. По-голямата част от тях живеят в северните косовски общини Звечан, Зубин поток, Лепосавич и Северна Митровица. Сърбия не признава обявената през 2008 година независимост на някогашната си област Косово, а косовските сърби все още смятат Белград за своя столица. Сърбия и Косово водят диалог за нормализиране на отношенията си с посредничеството на ЕС.

Междувременно има 13 други общини, които според текущото преброяване се насочват към края на надпреварата още след днешното гласуване, отбелязва "Коха диторе".

Дясноцентристката Демократическа партия на Косово (ДПК/PDK) печели без балотаж във Феризай (Феризово), Скъндерай (Сърбица) и Хани и Елезит.

Управляващото ляво националистическо Движение „Самоопределение“ (LVV) води с над 50 процента от гласовете в Каменица, Подуйева (Подуево) и Щиме (Щимле).

Десният Алианс за бъдещето на Косово (АБК/AAK) печели в Дечан и Клина.

Дясноцентристкият Демократичен съюз на Косово (ДСК/LDK) печели в Истог и Липян (Липлян).