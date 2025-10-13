Честваме паметта на светите мъченици Карп, Папил, Агатодор и Агатоника.

Светите мъченици Карп и Папил, Агатодор и сестра му Агатоника живели в края на втори и първата половина на трети век. Родили се в град Пергам (днес Бергама в Западна Турция).

Карп бил образован човек и с големи заслуги за Църквата, затова християните го избрали за епископ на близкия град Тиатира (днес Акхисар). Папил пък се изучил за лекар и в името на Иисус Христос предлагал услугите си без заплащане. Той бил дякон на епископ Карп.

Агатодор също бил от усърдните християни, верен на призванието си. И тримата живеели според Божия закон в мир и любов с всички хора. Затова за жителите на града и на околните селища те били ярък пример на християнски добродетели. Но в средата на трети век император Деций Траян започнал масово и жестоко гонение против християните. Императорът изпратил в Мала Азия проконсула Валерий да принуждава християните да се отричат от вярата си, а тези, които се противят, да предава на смърт.

Когато тримата мъже били заловени от проконсула Валерий, те не се уплашили и убедено изповядали пред него вярата си в Иисус Христос. Проконсулът нямал какво особено да им противопостави и заявил онова, което обикновено се говорело злонамерено за последователите на Христос: "Християните са суеверни, неспособни хора, без висши чувства. А вие, като образовани, трябва веднага да се откажете от тази вяра!". На това обвинение епископ Карп отговорил с думи на апостол Павел - отговор, който винаги е бил валиден за поведението на съзнателните християни: "Ние се трудим, като работим с ръцете си; когато ни злословят, ние благославяме, когато ни гонят - търпим, когато ни хулят - се молим" (1 Кор. 4:12). Раздразнен от този отговор, Валерий ги предал на различни мъчения заедно с Агатоника. В безсилието си накрая той се разпоредил да ги обезглавят.