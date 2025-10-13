Тазгодишният носител на Нобелова награда за икономика ще бъде обявен днес

site.btaТазгодишният носител на Нобелова награда за икономика ще бъде обявен днес
Носителят на Нобеловата награда за икономика, която по традиция се обявява последна, ще стане известен днес, предвижда програмата на организаторите за 2025 г. Тази награда е единствената, която не е включена в завещанието на шведския индустриалец и филантроп Алфред Нобел. Учредена е в негова памет близо 70 години след другите престижни отличия на негово име едва през 1969 г. от Шведската централна банка.
Списъците с претендентите за авторитетното отличие винаги се пазят в тайна. Самите наградени научават за това едва в деня на обявяването му.
Нобеловата награда за икономика или по-точно Наградата за икономически науки се отпуска от Шведската централна банка (Риксбанк). Тя е най-престижната в света награда за принос в областта на икономиката и се връчва всяка година от Шведската кралска академия на науките. Носителят й получава златен медал, диплома и 10 млн. шв. крони.
Нобеловата награда за икономика се присъжда въз основа на номинации от специално подбрани икономисти, препоръка на Комисията по наградите за социални науки към Шведската кралска академия на науките и чрез тайно гласуване от цялата академия. Нобеловият лауреат по икономика се избира всеки октомври.
Носители на Нобелова награда за икономика през последните 15 години:
- 2024 г. - американците Дарон Аджемоглу, Саймън Джонсън и Джеймс Робинсън за изследванията си, посветени на създаването на институции и въздействието им върху благоденствието;
- 2023 г. - американката Клодия Голдин за изследванията си, посветени на участието на жените на пазара на труда;
- 2022 г. - американците Бен Бърнанке, Дъглас Даймънд и Филип Дибвиг за изследванията си в областта на банковото дело и финансовите кризи;
- 2021 г. - роденият в Канада Дейвид Кард, който работи в САЩ, американецът Джошуа Д. Ангрист и Гуидо Имбенс от нидерландско-американски произход за трудовете си по извличането на заключения от непреднамерени (естествени) експерименти и по-конкретно за изследвания за влиянието на икономиката на реалния свят върху различни области - от повишението на минималната работна заплата в американския сектор на бързото хранене до миграцията от Куба по времето на Фидел Кастро;
- 2020 г. - американците Пол Милгръм и Робърт Уилсън за подобряване на теорията за търговете и откриване на нови тръжни формати;
- 2019 г. - индиецът Абхиджит Банерджи, Естер Дюфло с фернско и американско гражданство и американецът Майкъл Креймър за техния експериментален подход към борбата с глобалната бедност;
- 2018 г. - американците Уилям Нордхаус и Пол Ромър;
- 2017 г. - американецът Ричард Тейлър за приноса в изучаването на икономическото поведение както при пазаруване в супермаркета, така и при инвестиране на милиарди на финансовите пазари;
- 2016 г. - американецът Оливър Харт и финландецът Бенгт Холмстрьом за приноса си към договорната теория;
- 2015 г. - британският икономист Ангъс Дийтън за анализа на потреблението, бедността и богатството;
- 2014 г. - френският икономист Жан Тирол за анализа си на силата на пазара и регулацията;
- 2013 г. - американците Юджийн Фама, Ларс Хенсън и Робърт Шилър за работата им в областта на финансовите пазари;
- 2012 г. - американските икономисти Алвин Рот и Лойд Шапли за изследванията им за пазарите и съвместяването на участниците в тях;
- 2011 г. - американците Томас Джей Сарджънт и Кристофър А. Симс за изследвания, хвърлящи светлина върху причинно-следствената връзка между икономиката и инструменти като лихвените проценти и държавните разходи;
- 2010 г. - американците Питър Даймънд и Дейл Мортенсън и британецът от кипърски произход Кристофър Писаридес за разработването на теории, които обясняват как регулацията и икономическата политиката могат да влияят върху безработицата, незаетите работни места и заплатите.
/ЦМ/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина