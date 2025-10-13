Тазгодишният носител на Нобелова награда за икономика ще бъде обявен днес

Носителят на Нобеловата награда за икономика, която по традиция се обявява последна, ще стане известен днес, предвижда програмата на организаторите за 2025 г. Тази награда е единствената, която не е включена в завещанието на шведския индустриалец и филантроп Алфред Нобел. Учредена е в негова памет близо 70 години след другите престижни отличия на негово име едва през 1969 г. от Шведската централна банка.

Списъците с претендентите за авторитетното отличие винаги се пазят в тайна. Самите наградени научават за това едва в деня на обявяването му.

Нобеловата награда за икономика или по-точно Наградата за икономически науки се отпуска от Шведската централна банка (Риксбанк). Тя е най-престижната в света награда за принос в областта на икономиката и се връчва всяка година от Шведската кралска академия на науките. Носителят й получава златен медал, диплома и 10 млн. шв. крони.

Нобеловата награда за икономика се присъжда въз основа на номинации от специално подбрани икономисти, препоръка на Комисията по наградите за социални науки към Шведската кралска академия на науките и чрез тайно гласуване от цялата академия. Нобеловият лауреат по икономика се избира всеки октомври.



Носители на Нобелова награда за икономика през последните 15 години: