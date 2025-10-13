Милена Славова празнува днес 40 години на сцена с концерт в зала 1 на НДК

Подробно търсене

13.10.2025 06:50
Днес, 13 октомври, ще се върнем в ерата на кубинките, рошавите коси и вечната младежка ярост. Милена Славова – първата дама на българския пънк-рок кани всички, които някога са викали „Не’ам нерви!“, да отпразнуват с нея 40 години музика, бунт и безкомпромисен стил. Това информират организаторите от „София мюзик ентръпрайсис“ (СМЕ).

Заедно с Милена на сцената ще излязат редица специални гости и стари нейни приятели, както и струнният състав на Врачанска филхармония с диригент Христо Павлов.

Четиридесет години „Не’ам нерви“ – защото ако си бил бунтар навремето, не се пенсионираш, коментират от СМЕ.

Както писа БТА, в концерта ще участват Иван Несторов – Амебата и Димитър Ковачев – Фънки от група „Ера", Денис Ризов и Звезди Керемедчиев от „Ахат", Васо Гюров от група „Ревю", Емо Анчев от „Конкурент", Искрен Пецов, Исус Ангелов, Васко Кръпката. В бенда на Милена са музикантите Добромир Вълков, Явор Деспотов, Станислав Георгиев, Мартин Малкодански и Венцислав Мицов.

