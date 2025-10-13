Подробно търсене

Радка Желева е избрана за кмет на кметство в старозагорското село Хрищени

Кореспондент на БТА в Стара Загора Павлина Дудева
Радка Желева е избрана за кмет на кметство в старозагорското село Хрищени
Радка Желева е избрана за кмет на кметство в старозагорското село Хрищени
Снимка: кореспондент на БТА в Стара Загора Павлина Дудева (архив)
Стара Загора,  
13.10.2025 07:23
 (БТА)

Радка Желева е избрана за кмет на кметство Хрищени на частичните местни избори, състояли се вчера в населеното място. Това става известно от решение на Общинската избирателна комисия в 27-и Многомандатен избирателен район. Тя е получила 368 действителни гласа.

БТА припомня, че до урните отидоха 435 от имащите право на глас 1484 души – 29,31 на сто. Кандидатите за поста бяха Богдана Тонева и Радка Желева.

/АБ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 07:45 на 13.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация