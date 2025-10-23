Подобряване на достъпа на българските продукти и услуги до китайския пазар обсъдиха министър Георг Георгиев и посланик Дай Цинли

Потенциалът в търговско-икономическата сфера и важността от предприемане на конкретни стъпки за балансиране на двустранната търговия чрез разширяване на българския износ по обем и обхват, както и подобряването на достъпа на българските продукти и услуги до китайския пазар, бе изтъкнат на среща на министъра на външните работи Георги Георгиев и посланика на Китайската народна република Дай Цинли. Това съобщиха от Министерството на външните работи (МВнР) на сайта си.

По време на разговора са били откроени традиционните и дългогодишни отношения между България и Китай и постигнатите резултати в двустранното сътрудничество. Министър Георгиев е подчертал прагматичния характер на връзките, основани на реципрочност и равнопоставеност.

Министър Георги Георгиев и Дай Цинли са обсъдили и възможностите за надграждане на сътрудничеството в области от взаимен интерес, като страните в срещата са отдали високо значение на отношенията в областите на образованието, културата и обмена между хората като подпомагащи взаимното опознаване и сближаване.

През септември Дай Цинли се срещна и с вицепремиера и председател на БСП Атанас Зафиров.