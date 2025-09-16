Атанас Зафиров открои областите от взаимен интерес между България и Китай на среща с посланика на КНР и китайски фирми

Вицепремиерът и председател на БСП Атанас Зафиров открои областите от взаимен интерес между България и Китай на среща с посланика на Китайската народна република (КНР) Дай Цинли и китайски фирми.

В срещата участваха и Цветелина Пенкова, евродепутат от групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент и Мая Димитрова, председател на групата за приятелство с Китайската народна република в 51-ото Народно събрание.

Сред областите, които Зафиров посочи, бяха зелена икономика и възобновяеми енергийни източници, ИТ, дигитализация и автомобилостроене, инфраструктура, земеделие, биотехнологии и минно дело. По негови думи срещи като днешната са стъпка в преодоляване на съществуващите дисбаланси и възстановяване на икономическите отношения в обем от преди пандемията. Моето участие и в днешната среща, нека бъде своеобразна гаранция за интереса от развитието на отношенията между двете страни, заяви Зафиров.

По време на срещата бе представена и дейността на Китайската търговска камара към Европейския съюз, Китайската корпорация за гражданско строителство, Китайска национална корпорация за внос и износ на машини, BGI Group, водеща изследователска група в областта на геномното секвениране, Китайската металургична и минна компания.

Посланик Дай Цинли заяви, че днес китайските фирми са заявили своето силно желание да инвестират в България и отбеляза ролята на БСП в правителството. Надяваме се, че можем да получим още по-силна подкрепа от вашата страна, каза още посланик Цинли.

Активизиране на търговията между България и Китай, както и възможностите за разширяване на износа от страната ни за китайския пазар бяха обсъдени по време на 18-та сесия на Българо-китайската междуправителствена комисия за икономическо сътрудничество, която се състоя в София днес след петгодишно прекъсване.