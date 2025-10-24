Подробно търсене

Габриела Големанска
Новозеландски тийнейджър беше опериран, след като е погълнал близо 100 магнита
Илюстративно изображение. Снимка: AP Photo/Richard Vogel
Уелингтън,  
24.10.2025 05:49
 (БТА)

Новозеландски тийнейджър беше опериран, след като е погълнал близо 100 магнита, закупени от сайта за онлайн търговия „Teму“, предаде Франс прес.

Тринадесетгодишното момче в продължение на 4 дни изпитвало болки в корема. Детето било откарано в болница в новозеландския град Тауранга, където било оперирано. Лекарите отстранили магнитите и некрозирала чревна тъкан.      

„Момчето призна, че е погълнало между 80 и 100 мощни неодимови магнита с размери около 5x2 мм седмица по-рано“, се посочва в доклад на лекарите от болницата. Този тип магнити, забранени в Нова Зеландия от януари 2013 г., са били закупени от китайската платформа „Тему“. Лекарите заявиха, че натискът, упражняван от магнитите, е причинил некроза в четири области на тънките и дебелите черва на момчето. Детето е било изписано от болницата след 8-дневно лечение.

„Тему“ е започнал разследване по случая.

