Над 30 страни от цял свят се ангажираха да защитават правата на жените и на момичетата

Над 30 страни, събрали се в Париж, се ангажираха да защитават правата на жените и на момичетата в един период, в който международното право и стандартите за човешките права са поставени под въпрос, предаде Франс прес. Този ангажимент беше поет в обща декларация в края на двудневна конференция, посветена на феминистката дипломация.

"Тази конференция изпраща ясен сигнал – правата на жените не подлежат на преговори“, заяви френският външен министър Жан-Ноел Баро по време на конференцията. "Ние чухме гласове, дошли от всички континенти - от Кабул до Мексико, от Делхи до Н’Джамена – които напомниха, че феминистката дипломация не е само поза, а е стратегия за мира, за справедливостта, за човешкото достойнство“, заяви Баро.

Това беше четвъртото издание на конференцията на министерско ниво по темата. На форума бяха представени 31 европейски страни, сред които Франция, Великобритания, Германия, Норвегия, Украйна и др., както и представители на двете Америки, на Азия, на Африка.

Делегатите обещаха да работят заедно за спазване, защита, насърчаване и осъществяване на човешките права на всички жени и момичета. Тези права включват по-специално правото на равнопоставеност, на живот, на здраве, на прехрана, на частен живот, на свобода на словото и на изразяването. Жените и момичетата не трябва да бъдат подлагани и на жестоко отношение, се казва в общата декларация от форума. В него се говори и за правото на жените и на момичетата да вземат осведомени решения, касаещи техния живот и тяхното тяло и да имат пълен и бърз достъп до здравни грижи в това число и до медикаментозен аборт.

Следщата конференция е предвидена в Испания за догодина.