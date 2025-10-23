"Сливи за смет" даде началото на Международния фестивал за куклен театър в Анкара

Моноспектакълът „Сливи за смет“ с участието на актрисата Десислава Минчева, който е продукция на Държавен куклен театър – Бургас, постави началото на единайсeтото издание на Международния фестивал за куклен театър в Анкара. От 23 до 27 октомври публиката в турската столица ще може да види представления на актьори от България, Турция, Узбекистан, Молдова и Казахстан.

Едва ли има българин, който да знае приказката „Сливи за смет“. Театралният прочит на Десислава Минчева – Тодорова обаче ни кара да се замислим и за качествата, които в днешни дни младите търсят у избраниците си и които са много по-различни от чистотата, която е на почит в приказката.

„В нашия вариант решението ни е малко по-различно. В момента жените, младите момичета избират по-лесния начин. Ако предложиш нещо цветничко, нещо скъпичко, пръстен. Не по любов, а избират заради другите (качества - бел. ред.). В нашия случай тя отново е най-чистата, но тя го избира заради друго“, разказа в интервю за БТА актрисата Десислава Минчева – Тодорова.

Костюмите, декорът, комичните сцени и репликите на турски, които публиката разбираше без да са ѝ нужни много думи, накара зрителите да се смеят и да аплодират още в първите минути след вдигането на завесата. Сред зрителите бяха и дипломати от Посолството на Република България в Анкара.

„Това, което мисля е, че печеля с моето чувство за хумор. Нашия прекрасен хумор, който ние българите много добре владеем. И темата не е само българска – човекът иска да си избере жена и да си намери най-чистата жена и обикаля и среща. Темата за чистотата е навсякъде – да почистим града, да почистим света, да почистим… Но това е основна тема – и на българите, и на турците, мисля, че това ни е голям проблем“, каза още Десислава Минчева - Тодорова.

Актрисата е сред традиционните гости на фестивала, в който от самото му създаване преди 11 години организаторите винаги включват представление от България.

„Всяка година каним участници от България, защото куклените театри в България работят изключително добре. Гледали сме и драматични представления в България и мога да кажа, че театърът ви е на много добро ниво, много са силни и в същото време много комични. Бургаският театър има представление тази вечер. Ние сме почитатели на великолепната Десислава Минчева – Тодорова. Смятаме, че тя ще омагьоса публиката със своя моноспектакъл. Затова пожелахме да открием фестивала с него“, каза директорът на фестивала Марина Юдже.

Фестивалът няма състезателен характер, но за сметка на това на него гостуват много представления, които вече са получили отличия на други театрални форуми. Организаторите смятат, че това също показва качеството на спектаклите и добрия подбор на история, игра, кукли и музика. А в знак на признателност към труда и таланта им, всички участници получиха грамоти още при откриването му.