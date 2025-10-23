Тримата български тенори изнесоха концерт в Свищов за 80-годишния юбилей на Градската библиотека

Подробно търсене

Кореспондент на БТА в Свищов Лилия Йорданова
Тримата български тенори представиха концерт в Свищов за 80-годишния юбилей на Градска библиотека „Проф. Иван Шишманов“. Събитието, което се състоя в салона на Първо българско народно читалище "Еленка и Кирил Д. Аврамови - 1856", се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на културата. Снимка: кореспондент на БТА в Свищов Лилия Йорданова
Свищов,  
23.10.2025 21:19
 (БТА)

Тримата български тенори изнесоха концерт в салона на Първо българско народно читалище "Еленка и Кирил Д. Аврамови - 1856" в Свищов. Събитието бе организирано по повод 80-годишния юбилей на Градска библиотека „Проф. Иван Шишманов“ и се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на културата.

Директорът на библиотеката Дария Първанова припомни историята на културната институция, която е създадена през 1945 г. Тя отбеляза, че Градската библиотека в Свищов тази година предлага на своите читатели електронни книги, благодарение на спечелен проект

„Трябва да приобщаваме младите хора да влизат все по-често в библиотеката, да се докосват до книгата, за да може да бъдем съхранени като нация“, каза кметът на Свищов д-р Генчо Генчев. Той отбеляза, че в момента сградният фонд на библиотеката е застрашен и неугледен. „Това е проблем, който се опитваме да разрешим от няколко години и няма да се откажем“, допълни Генчев. Кметът връчи почетна награда за граждански заслуги – първа степен на директора на библиотеката.

Дария Първанова връчи юбилейни плакети на кмета на Свищов, директора на Дирекция „Култура и културно наследство“ към Общината д-р Росен Маринов, директора на Художествена галерия „Николай Павлович“ Таня Ликова, както и на дългогодишни библиотекари.

Вчера в крайдунавския град се състоя среща с писателката Виктория Бешлийска, която също беше по повод 80-годишнината на библиотеката.

/НН/

