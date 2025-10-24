Европейският съюз ще има специална среща на върха, посветена на конкурентоспособността, каза Мерц

site.btaЕвропейският съюз ще има специална среща на върха, посветена на конкурентоспособността, каза Мерц
Европейският съюз ще има специална среща на върха, посветена на конкурентоспособността. Това заяви германският канцлер Фридрих Мерц, предаде Ройтерс.
Тази среща ще бъде на 12 февруари, поясни Мерц след участие в срещата на върха на ЕС в Брюксел. Според него приетите досега мерки от Европейската комисия относно опростяване на правилата с цел повишаване на конкурентоспособността не са достатъчни.
/ГГ/
