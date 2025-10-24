Европейският съюз ще има специална среща на върха, посветена на конкурентоспособността, каза Мерц

Подробно търсене

Габриела Големанска
Снимка: AP Photo/Francois Walschaerts
Брюксел,  
24.10.2025 01:20
 (БТА)

Европейският съюз ще има специална среща на върха, посветена на конкурентоспособността. Това заяви германският канцлер Фридрих Мерц, предаде Ройтерс.

Тази среща ще бъде на 12 февруари, поясни Мерц след участие в срещата на върха на ЕС в Брюксел. Според него приетите досега мерки от Европейската комисия относно опростяване на правилата с цел повишаване на конкурентоспособността не са достатъчни.

/ГГ/

