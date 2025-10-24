Подробно търсене

Американската авиокомпания „Аляска еърлайнс“ обяви, че спира всичките си полети в САЩ поради компютърна повреда

Габриела Големанска
Американската авиокомпания „Аляска еърлайнс“ обяви, че спира всичките си полети в САЩ поради компютърна повреда
Американската авиокомпания „Аляска еърлайнс“ обяви, че спира всичките си полети в САЩ поради компютърна повреда
Снимка: AP Photo/Ted S. Warren, File
Сиатъл,  
24.10.2025 05:41
 (БТА)

Американската авиокомпания „Аляска еърлайнс“ обяви, че спира всичките си полети в САЩ поради компютърна повреда, три месеца след подобен инцидент, предадоха световните агенции.

„Аляска еърлайнс“ е петата по големина американска авиокомпания. Тя е базирана в Сиатъл.

Прекъсването на полетите засяга и нейната дъщерна компания „Хърайзън еър“.

/ГГ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 07:16 на 24.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация