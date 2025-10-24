Ръководителят на египетското разузнаване е провел срещи с палестински фракции

Ръководителят на египетското разузнаване Хасан Рашад се е срещнал в Кайро с няколко палестински фракции в рамките на усилията на Египет за постигане на палестинско национално съгласие по плана на президента на САЩ Доналд Тръмп за спиране на войната в ивицата Газа, съобщи в. “Ал Ахрам”.

Телевизия “Ал Кахера Нюз” предаде, че Рашад е разговарял с генералния секретар на Народния фронт за освобождение на Палестина - Главно командване (НФОП-ГК) Талал Наджи относно единната палестинска подкрепа за плана на Тръмп, както и с лидера на “Ислямски джихад” Зиад ан Нахала, който е потвърдил ангажимента на движението към прекратяването на огъня и готовността му да приложи всички фази и механизми на споразумението за приключване на конфликта.

Ръководителят на египетското разузнаване се е срещнал и с генералните секретари на Палестинската национална инициатива Мустафа Баргути и на Демократичния фронт за освобождение на Палестина Фахд Сюлейман за да координиране на усилията на Кайро за постигане на палестински консенсус и прилагане на прекратяването на огъня.

По-рано Рашад проведе среща и с палестинския вицепрезидент Хюсеин аш Шейх и началника на палестинското разузнаване Маджед Фарадж.

Според египетски медии високопоставена делегация на управляващото Газа палестинско ислямистко движение “Хамас”, водена от лидера му Халил Хая, се е срещнала с Аш Шейх в Кайро.

Египет се готви да бъде домакин на международна конференция за възстановяването на Газа през втората половина на ноември, насочена към укрепване на стабилността в анклава и напредъка в мирния процес.