Яник Синер и Лоренцо Музети са последните двама четвъртфиналисти на турнира във Виена

Двамата водещи италиански тенисисти Яник Синер и Лоренцо Музети взеха последните два билета за четвъртфиналите на турнира от сериите АТП 500 във Виена.

Шампионът за 2023 година Синер победи с 6:2, 7:6(4) своя сънародник Флавио Коболи.

Синер нямаше проблеми в първия сет, в който спечели пет поредни гейма, но във втория сет бе тестван сериозно от намиращия се на 22-ро място в световна ранглиста Коболи. Все пак водачът в схемата взе тайбрека със 7:4 точки и за място на полуфиналите ще играе с Александър Бублик от Казахстан - един от едва двамата тенисисти, от които е губил през този сезон в мач, в който е успял да го завърши.

Четвъртият в схемата Музети имаше дори по-малко проблеми срещу аржентинеца Томас Мартин Етчевери и го елиминира след 6:3, 6:4.

На четвъртфиналите Музети ще играе с французина Корентен Муте.