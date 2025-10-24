Извънредно заседание на парламента на 28 октомври свика председателят на Народното събрание Наталия Киселова

Извънредно заседание на парламента на 28 октомври от 13:00 часа свика председателят на Народното събрание Наталия Киселова, съобщиха от пресцентъра на институцията.

Единствената точка в дневния ред е гласуване на второ четене на промените в Закона за лечебните заведения. Става дума за Общ законопроект, изготвен от Комисията по здравеопазването, въз основа на приетите на първо гласуване на 25 юли 2025 г. законопроекти с вносители: Цончо Ганев и група народни представители (11 юли), Асен Василев и група народни представители (11 юли), Костадин Ангелов, Иван Ибришимов и Андрей Чорбанов (18 юли), допълват от парламента.

По-рано днес по инициатива на „Продължаваме Промяната“ (ПП) всички опозиционни парламентарни групи внесоха необходимите подписи за свикване на извънредно заседание на Народното събрание във вторник другата седмица, на което да бъдат разгледани законопроектите за заплатите на лекари и медицински сестри. В съобщението се посочва още, че тази седмица управляващата коалиция е направила поредния ход, с който отхвърля в Комисията по здравеопазване всички законопроекти за възнагражденията на медиците, включително собствения си, с обещанието, че с бюджетните закони ще бъдат предвидени необходимите средства за основно възнаграждение на лекар — 150 на сто от средната работна заплата за страната, и на медицински сестри и акушерки — 125 на сто от средната работна заплата за страната.

На 22 юли парламентарната комисия по здравеопазване прие на първо гласуване законопроектите за промени в Закона за лечебните заведения, предложени от „Продължаваме промяната - Демократична България“, от „Възраждане“ и от ГЕРБ-СДС, „БСП – Обединена левица“ и „Има такъв народ“. Законопроектът на „Величие“ не беше приет. Законопроектите са свързани със заплащането на труда на лекари и професионалисти по здравни грижи.