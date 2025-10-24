"Продължаваме промяната" събра подписите за свикване на извънредно заседание на парламента за заплатите на младите лекари

По инициатива на „Продължаваме Промяната“ (ПП) всички опозиционни парламентарни групи внесоха необходимите подписи за свикване на извънредно заседание на Народното събрание във вторник другата седмица, на което да бъдат разгледани законопроектите за заплатите на лекари и медицински сестри. Събрани са 57 подписа при нужни 48, съобщиха от партийния пресцентър.

В съобщението се посочва още, че тази седмица управляващата коалиция е направила поредния ход, с който отхвърля в Комисията по здравеопазване всички законопроекти за възнагражденията на медиците, включително собствения си, с обещанието, че с бюджетните закони ще бъдат предвидени необходимите средства за основно възнаграждение на лекар — 150 на сто от средната работна заплата за страната, и на медицински сестри и акушерки — 125 на сто от средната работна заплата за страната.

Повече от пет месеца протестиращите медицински специалисти са лъгани от управляващите, че ще има решение на проблемите. Притеснително е и полученото писмено становище на Министерството на финансите до председателя на Комисията по здравеопазване Костадин Ангелов, от което става ясно, че няма предвидени средства в бюджетните закони за 2026 г. за заплати на лекари и сестри, посочват от формацията.

В писменото становище се казва и че предложенията в бюджета следва да са съгласно действащата нормативна уредба, добавят от ПП. Това означава, че заплатите трябва да се изчисляват по сегашния закон. За да се заложи увеличението в проектозакона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2026 г., промените в Закона за лечебните заведения трябва да бъдат направени преди внасянето на проекта на закон за бюджета на НЗОК, което, по думите на финансовия министър Теменужка Петкова, ще стане до 31 октомври.

От „Продължаваме Промяната“ смятат, че единствената гаранция е трайно уреждане в Закона за лечебните заведения на достойни възнаграждения на медицинските специалисти, както е в областта на висшето образование, отбраната, МВР и други сектори.

Председателят на Народното събрание — доц. Наталия Киселова, по Конституция е длъжна да свика заседание следващата седмица за разглеждане на законопроектите за възнагражденията на медиците, се посочва в съобщението. Това трябва да се случи преди крайния срок на 31 октомври за внасяне в Народното събрание на бюджетните закони за 2026 г.

Тази седмица депутатите от Комисията по здравеопазване на второ четене отхвърлиха законопроектите за промени на Закона за лечебните заведения. На коалиционен съвет е решено исканията на младите лекари като нива на възнаграждения да бъдат удовлетворени. Намерили сме бюджетни възможности как това да се случи, каза председателят на парламентарната здравна комисия д-р Костадин Ангелов от ГЕРБ-СДС по време на заседанието на комисията. Още в началото на заседанието той съобщи, че нито един от предложените текстове няма да бъде подкрепен на второ четене. "Коалиционното решение е различно и ще бъде отразено в Закона за бюджета на НЗОК“, допълни Ангелов.