За девет години процентът на имунизираните срещу човешки папилома вирус 15-годишни момичета от 21% спада до 3%, каза д-р Кремена Пармакова

За девет години процентът на имунизираните срещу човешки папилома вирус 15-годишни момичета от 21% спада до 3%, каза пред журналисти д-р Кремена Пармакова, началник на отдел „Надзор на заразните болести“ към Министерството на здравеопазването по време на семинар „Ваксинационни програми за превенция на остри заразни заболявания, причинени от грипни вируси, РСВ, COVID-19, пневмококи и превенция на вирус-свързани ракови заболявания“. Ваксинирането е безплатно в рамките на Националната програма за първична профилактика на ракови заболявания, причинени от човешки папилома вирус (HPV) 2025-2030 г. В рамките на програмата от тази година могат да бъдат имунизирани и момчета, като през тази година са ваксинирани 2638, посочи още д-р Пармакова.

Голяма част от хората не разбират, че са заразени с човешки папилома вирус, тъй като организмът се изичства сам, но 5% от заразените го разбират по най-неприятния начин – чрез раково заболяване, посочи тя. Човешкият папилома вирус е най-честият причинител на сексуално-предавана инфекция, като водещото заболяване е рак на маточната шийка сред жените. През 2022 г. България е на второ място в ЕС по заболеваемост и смъртност от рак на маточната шийка. За периода 2018-2020 г. общите разходи за лечение на 3540 българки, засегнати от рак на маточната шийка, са близо 37 млн.лв. Загубени са близо 20 446 години живот. Ракът на маточната шийка е втората водеща причина за смърт от рак сред жените на възраст 15-45 г. в България, допълни д-р Пармакова.