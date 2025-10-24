Подробно търсене

Александър Тунчев: "С ръководството нямаме разногласия, усещам тяхната подкрепа"

Мирослав Димитров
Снимка: Боян Ботев/БТА
София,  
24.10.2025 17:27
Старши треньорът на Арда Александър Тунчев увери, че има пълна подкрепа от ръководството на клуба, въпреки неубедителните изяви на кърджалийци в шампионата. 

"Ние с ръководството сме в много добри отношения. Нямаме разногласия, усещам тяхната подкрепа", каза Тунчев.

Арда завърши 1:1 при гостуването на Монтана и остава в долната половина на таблицата.

"Трудно се играе на такъв терен. Вятърът също пречеше. Очаквахме битка и точно това се получи. Вкарахме гол, но дадохме инициативата на Монтана. Имахме и положения, които не използвахме.

Ивелин Попов го взехме да ни помогне да излезем от ситуацията след евротурнирите. Той е с достатъчно опит и може да поведе отбора напред, но другите трябва да разберат, че не може Ивелин Попов да върши цялата работа", каза още Александър Тунчев.

